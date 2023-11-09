РосСМИ пугают Лукашенко войной с НАТО 8 9.11.2023, 13:50

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Пропагандисты волнуются из-за войск Альянса на границе с Беларусью.

Российский пропагандистский ресурс «Октагон», на котором публикуется один из идеологов русского мира Александр Дугин, пугает Лукашенко войной с НАТО.

Пропагандисты пишут, что на границах с Беларусью скоро окажется 300-тысячная группировка войск Альянса.

«Признаки очень тревожные. Бывшие советские республики и Польша с 2020 года являются враждебными странами. Они постепенно закрывают пограничные пункты, вводят все новые и новые ограничения для граждан РФ и РБ, наконец, они пригласили разместить на своей территории оккупационные войска США. Ежедневно раздаются все новые и новые призывы все новых и новых ограничений», — пугают Лукашенко россияне.

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