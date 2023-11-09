«Королева ДНР» записала гневное видео к украинке, но еще больше оконфузилась 37 9.11.2023, 14:06

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Пророссийская жительница Донецка выставила себя на посмешище.

Жительница оккупированного Донецка, именуемая «королевой Алиной Андриевской» и «мисс ДНР», вызверилась на украинку, которая поставила под сомнение оригинальность ее аксессуаров. «Звезда соцсетей» назвала украинку «нищей» и «безмозглой».

Однако смехотворной гневной тирадой она только выставила себя посмешищем, из-за чего даже выключила комментарии под роликом. Видео появилось в ее TikTok.

Андриевская заявила, что какая-то украинка комментирует «каждый ее шаг». Пророссийская жительница Донецка обратилась к ней лично, перед этим проанализировав профиль украинки и раскритиковав ее лицо.

«Что касается того, что девушка из Украины, берет мои видео из салона красоты и комментирует каждый мой шаг, одежду, слово и т.д. Хуже всего то, что, когда я озвучиваю какие-то моменты, у меня происходит экспромт, а она, готовясь и задумываясь, комментирует так, что мой ребенок в 10 лет никогда бы так глупо и примитивно не прокомментировал бы», – выдала самопровозглашенная «королева».

Она презрительно назвала украинку «родной» и упрекнула ее в «натуре шарикова», после чего посоветовала не комментировать оригинальность ее сумки Биркин бренда Hermès из кожи питона.

Добавим, что аксессуары этой линейки продаются только в бутиках по нерегулярному графику и в ограниченных количествах. Редко их можно найти в коллекционных и стоковых магазинах по бешеной цене, которая обычно достигает десятков тысяч долларов. Бутик этого бренда в России закрылся в 2022 году.

Андриевская посоветовала хейтерке обратить внимание на ее брендовую юбку и обувь, которые она в своей жизни «и не нюхала». Кроме этого, скандалистка опозорилась заявлением, что до ее вещей украинке «как до Киева рачки».

Накричавшись перед телефоном в ванной, одиозная блогерша извинилась за чрезмерную эмоциональность.

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