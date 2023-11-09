Беларусь вышла из еще одного соглашения с Украиной 9.11.2023, 14:09

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На этот раз — в сфере образования и науки.

Правительство Беларуси прекратило действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области аттестации высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров.

Соответствующее постановление было подписано 3 ноября и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 9 ноября. Вступило в силу со дня принятия.

Соглашение с Украиной о сотрудничестве в области аттестации высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров было подписано 16 мая 2000 года в Минске.

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