Беларусь вышла из еще одного соглашения с Украиной
- 9.11.2023, 14:09
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На этот раз — в сфере образования и науки.
Правительство Беларуси прекратило действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области аттестации высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров.
Соответствующее постановление было подписано 3 ноября и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 9 ноября. Вступило в силу со дня принятия.
Соглашение с Украиной о сотрудничестве в области аттестации высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров было подписано 16 мая 2000 года в Минске.