ГУР: Суровикин исчерпал ракетный потенциал России 2 9.11.2023, 14:25

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Украинская разведка оценила нынешние запасы врага.

Россия нарастила производство дальнобойных ракет. Но вернуться к тем запасам, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года, им не удается.

Об этом «24 каналу» рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, заметив, что планы оккупантов относительно производства ракет амбициозные и мощные. Но не все идет гладко.

Как подчеркнул Юсов, оккупанты не могут вернуться к тем запасам, которые у них были до полномасштабной войны. Одна из причин – санкционная политика. А ранее россияне потратили огромное количество ракет.

«Темпы производства ракет не удовлетворяют военно-политическое руководство России. Производство увеличилось по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Но вернуться к запасам, которые у них были по состоянию на 24 февраля, они не могут. В том числе и из-за того, что в прошлом году Суровикин истощил ракетный потенциал России. Сейчас они его восстанавливают», – рассказал Юсов.

Сейчас оккупанты используют меньшее количество ракет. Преобладают комбинированные удары, в пределах которых в основном запускают дроны.

«В последнее время наблюдаем комбинированные удары, где ракетной составляющей меньше. Больше беспилотников. Это значит, что им удалось скопить определенные резервы. И после наступления холодов есть риски повторных террористических атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданскую инфраструктуру. К этому надо относиться очень серьезно», – подчеркнул Юсов.

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