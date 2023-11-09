В минском салоне красоты клиенток угощали шампанским «с подвохом» 7 9.11.2023, 14:27

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Чем все закончилось?

Летом внимание налоговиков привлек столичный салон красоты, где клиенток угощали шампанским. Инспекторы задались вопросом, откуда там вообще взялся алкоголь. Дело закончилось судом, который назначил штрафы салону и его владельцам, а оставшееся шампанское постановил конфисковать, рассказали в минском управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам.

В июле налоговики нагрянули с проверкой в один из столичных салонов красоты и вышли оттуда с претензиями в отношении собственников. Их подозревали в сокрытии наличной выручки и выплате зарплаты в конвертах.

Кроме того, у инспекторов возникли вопросы к шампанскому, которое стилисты бесплатно предлагали («бокал, а то и два») своим клиентам: документы, подтверждающие легальность его приобретения, предъявлены не были.

В итоге суд принял решение оштрафовать сам салон и его директора по ч. 2 ст. 13.18 КоАП о нарушении порядка оборота алкоголя. Руководителя обязали заплатить 50 базовых величин (1850 рублей), юрлицо — 200 базовых величин (7400 рублей), а оставшееся шампанское конфискуют.

Дело в том, что владельцы салона приобрели алкоголь в розницу как обычные покупатели, а должны были сделать это легально, с получением накладной. Однако такой возможности у них в любом случае не было.

— Оптовый продавец никогда не продаст официально алкоголь субъекту хозяйствования, не получившему лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками, а лицензию на бесплатное распространение еще никто не придумал, — объяснили в налоговой.

Что касается решения по другим претензиям, об этом ничего не говорится.

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