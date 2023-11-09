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В минском салоне красоты клиенток угощали шампанским «с подвохом»

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  • 9.11.2023, 14:27
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В минском салоне красоты клиенток угощали шампанским «с подвохом»

Чем все закончилось?

Летом внимание налоговиков привлек столичный салон красоты, где клиенток угощали шампанским. Инспекторы задались вопросом, откуда там вообще взялся алкоголь. Дело закончилось судом, который назначил штрафы салону и его владельцам, а оставшееся шампанское постановил конфисковать, рассказали в минском управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам.

В июле налоговики нагрянули с проверкой в один из столичных салонов красоты и вышли оттуда с претензиями в отношении собственников. Их подозревали в сокрытии наличной выручки и выплате зарплаты в конвертах.

Кроме того, у инспекторов возникли вопросы к шампанскому, которое стилисты бесплатно предлагали («бокал, а то и два») своим клиентам: документы, подтверждающие легальность его приобретения, предъявлены не были.

В итоге суд принял решение оштрафовать сам салон и его директора по ч. 2 ст. 13.18 КоАП о нарушении порядка оборота алкоголя. Руководителя обязали заплатить 50 базовых величин (1850 рублей), юрлицо — 200 базовых величин (7400 рублей), а оставшееся шампанское конфискуют.

Дело в том, что владельцы салона приобрели алкоголь в розницу как обычные покупатели, а должны были сделать это легально, с получением накладной. Однако такой возможности у них в любом случае не было.

— Оптовый продавец никогда не продаст официально алкоголь субъекту хозяйствования, не получившему лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками, а лицензию на бесплатное распространение еще никто не придумал, — объяснили в налоговой.

Что касается решения по другим претензиям, об этом ничего не говорится.

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