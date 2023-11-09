Стало известно, какие автомобили попадут под 10-кратный налог в Беларуси 3 9.11.2023, 14:39

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От Audi до Ferrari.

Министерство по налогам и сборам Беларуси назвало отдельные марки автомобилей, которые могут попасть под 10-кратную ставку транспортного налога. В проекте изменений в Налоговый кодекс заложено взимание транспортного налога за автомобили премиум-класса в 10-кратном размере, если их возраст не превышает 3 года. Перечень моделей таких машин должно будет утвердить правительство.

«Перечень будет определяться правительством, туда войдут премиальные марки. Можно смело назвать Ferrari, Maserati, Maybach, отдельные модели марок Mercedes, BMW и Audi. Надо помнить, что у некоторых брендов есть и обычные линейки транспортных средств, которые будут облагаться обычной ставкой», – заявил сегодня в пресс-центре БелТА начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.

В МНС полагают, что всего 10-кратный налог придется заплатить владельцам почти 2 тыс. автомобилей.

Ранее в эфире белорусского телевидения замглавы администрации Лукашенко Максим Ермолович заявлял, что повышенная ставка транспортного налога должна затронуть модели стоимостью более 300 тыс. рублей.

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