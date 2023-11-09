«Каждому ребенку выплачивается пособие в районе €100» 1 9.11.2023, 14:43

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Отец подростка сравнил школьное образование в двух странах.

Могилевчанин Алексей (имя изменено — прим.) в 2021-ом году вынужден был уехать из Беларуси. Вместе с семьей он оказался в Вильнюсе, где его сын Матвей пошел в седьмой класс школы с русским языком обучения.

Сайт Charter97.org попросил Алексея рассказать, чем отличается школа в Беларуси и Литве:

— В Беларуси сын закончил шесть классов. В Литве же перед нами встал выбор, в какой класс отдать Матвея, ведь здесь 12-летняя система обучения. Многие белорусы просто отдают ребенка в следующий класс, но мы с женой решили иначе. Так как Матвей подходит по возрасту, мы отдали его сразу в восьмой класс. Школа его приняла. Получается, что сын перескочил через класс.

Прием документов для тех, у кого есть вид на жительство, формальный. Все решается быстро, в течение нескольких дней. Но скажу, что в последнее время идет большой наплыв белорусов, украинцев, школы переполнены.

В Литве есть школы с русским языком обучения и белорусскоязычная гимназия, но она очень сильно переполнена и находится далеко от центра Вильнюса. Поэтому большинство белорусов выбирает русскоязычные школы, находящиеся недалеко от места жительства. Они есть практически в каждом районе Вильнюса.

— Ваш сын столько лет проучился в Могилеве. Какие основные отличия школ вы бы выделили?

— Моего ребенка сразу же удивило то, что в литовской школе никто не заставляет учиться. Главная задача учителя — заинтересовать школьника изучать его предмет. Уроки стараются делать интересными, особенно для старшеклассников. Несмотря на то, что детей в Литве не заставляют учиться, знания оцениваю очень серьезно.

Если ребенок не хочет заниматься, на уроке учитель просто не будет на него обращать внимание. То же самое с домашними заданиями. В Беларуси же все делается из-под палки. Детей заставляют учиться, запугивают, психологически давят, вызывают к доске и заставляют оправдываться, а потом — «садись, двойка».

В Литве же если ребенок ничего не делает на уроке, то учитель ничего ему даже не скажет, но поставит двойку в электронный дневник. Подчеркну, что здесь со стороны учителя не может быть никаких оскорблений, показательных унижений в адрес ребенка.

В Литве 10-балльная система. У каждого ученика есть свой личный электронный кабинет, что очень удобно, особенно, для родителей. Я установил себе приложение на телефон, могу видеть в онлайн-режиме, как учится Матвей. Все оценки, пропуски, замечания, домашние задания и все то, что делается на уроке, можно видеть.

В общем, здесь система, когда ученик сам себя контролирует, а не общество или родители. Мы с женой, конечно же, следим за успеваемостью ребенка, но согласно идеи европейского образования, всем этим должен заниматься сам школьник.

— Интересно, а насколько загружены ученики в литовской школе?

— Есть миф, что в Европе дети не учатся. Это совершенно не так. Скажу за своего сына — загруженность очень большая. Он учится в обыкновенной школе с русским языком обучения. Его школа загружена.

У сына каждый день по 7-8 уроков. Практически на каждом задают домашнее задание. Самостоятельная работа дома занимает тоже 2-3 часа. Могу сказать, что загруженность у Матвея даже больше, чем в белорусской школе.

К слову, здесь очень строгие выпускные экзамены. После 12-го класса есть экзамен по математике, который сдают только 60-70% учеников. Завалившие должны сдать либо в дополнительный срок осенью, либо уже в следующем году, чтобы получить аттестат и иметь возможность поступить в вуз.

Есть также много кружков по интересам, большинство из которых бесплатные. Кстати, в Литве существует культ баскетбола. В любой школе в секции этого вида спорта занятия абсолютно бесплатные. В старших классах ученики, которые занимаются спортом, могут даже получить специальную стипендию.

— Какую-то еще социальную помощь государство оказывает школьникам?

— Литва относится к странам Северной Европы. Социальное обеспечение здесь на высоком уровне. Каждому ребенку выплачивается пособие в районе 100 евро. Иностранцы, имеющие ВНЖ в Литве, чьи дети учатся в школах, также их получают.

Есть много социальных программ, которые ориентированы на небогатые слои населения. Это выплаты на 1 сентября, дотации для неполных семей (речь идет о хороших суммах). Многодетные получают пособие в течение всего периода обучения ребенка в школе. Часто литовцы заканчивают школу уже в 19 лет.

Питание в школах для младших классов — бесплатное. Для старшеклассников платное, но сумма символическая. Для уязвимых слоев населения есть льгота — они питаются бесплатно. Многие белорусы под нее попадают, потому что у них нет своего жилья — это льгота. Мои дети питаются в школе бесплатно.

Добавлю, что в литовских школах работает психологическая служба. Любой ученик может обратиться к психологу в случае проблем, что актуально для старшеклассников. Все сделано для того, чтобы именно помочь ребенку учиться.

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