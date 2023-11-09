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По Оруэллу

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  • Виктория Зубкова
  • 9.11.2023, 14:43
  • 4,662
По Оруэллу

Как «Валька-стакан» мечтает сделать россиян счастливыми.

В России предлагают создать министерство счастья.

«Немедленно закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Так она ответила на вопрос, какой закон надо принять прямо сейчас, выступая с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени.

Матвиенко родилась в городе Шепетовка Хмельницкой области. В Украине похоронены ее родители и живут родственники, о которых она предпочитает не вспоминать. Валентина закончила украинскую школу, а далее укатила в Санкт-Петербурге, где началась ее политическая карьера. Чтобы получить желаемую должность в СССР надо было выпивать с «правильными» людьми, что Ивановна умела и любила, за что к ней приклеилось прозвище «Валька-стакан». Как-то во время предвыборных дебатов ее спросили об этом, на что она ответила: «Стакана не помню, было полстакана. А у вас не было?». Карьера ее была стремительной — злопыхатели подозревали, что через стакан и постель, поэтому появились прозвища «Валька-красные трусы» и «Валька-диван».

Но вернемся к министерству счастья, заявление о котором у россиян вызвало нездоровые ассоциации. Дело в том, что министерство счастья фигурировало в романе-антиутопии «1984». Ведомство являлось важным элементом государственного устройства тоталитарного государства Океания, заведовало пытками, а его главной функцией было распознавание и уничтожение мыслепреступников. Джордж Оруэлл описал в романе «1984» будущее, в котором тоталитарное государство контролирует людей с помощью слежки и пропаганды, а технологии существуют как инструмент этого контроля. Антиутопия вошла в список 200 лучших книг по версии BBC и 60 лучших книг за последние 60 лет по версии The Times, однако российские власти ввиду скудости ума используют ее в качестве инструкции к действию.

Валентина Матвиенко предлагала создать министерство счастья еще после аннексии Крыма, вернувшись из ОАЭ. По ее словам, в Эмиратах работает надведомственный орган, который при принятии решений рассматривает их с точки зрения того, сделает ли это людей счастливыми. «Счастливый человек, считают в Эмиратах, сможет потом сделать счастливым несчастливого. Счастливый человек не будет стремиться стать террористом», — рассуждала Валентина Ивановна.

В отличие от России, Объединенные Арабские Эмираты — «бензоколонка», которая смогла.

По оценке Oil & Gas Journal, доказанные запасы нефти на конец 2022 года составляли 1757 млрд баррелей. Запас ОАЭ составляет 97,8 млрд баррелей (5,6% от мировых запасов), России – 107,8 млрд (6,2%).

До 1960-х годов территория Эмиратов представляла собой бескрайнюю пустыню с одинокими бедуинскими поселениями в песках и убогими рыбацкими деревеньками у моря. Экономика опиралась на рыбную промышленность и добычу жемчуга, но потом начался экспорт нефти, и сегодня этот ближневосточный уголок — будто другая планета. На месте лачуг красуются небоскребы, в пустыне разбиты тенистые сады, побережье усеяно виллами и яхтами. Россия же так и осталась бензоколонкой с ядерным оружием, доставшимся от СССР.

Российская власть не собирается вкладывать нефтедоллары в развитие страны по примеру арабских шейхов, зато подумывает создать министерство счастья. Принимая во внимание, что в России в последнее время обычно все сводится к новым запретам и ограничениям, надо просто запретить быть несчастным. Несчастных бросать в тюрьмы и отправлять в составе штрафбатов на фронт в «мясные штурмы».

Кстати, первой страной в мире, где появилось министерство счастья, стал Бутан — слаборазвитое аграрное государство. Правительство страны официально не рассматривает ВВП, как мерило развития экономики, а ориентируется на показатель валового национального счастья. Попытку создать ведомство предприняли в Венесуэле — когда-то самой богатой стране в Южной Америке, которая стала одной из самых бедных. Министерство счастья создавали в Нигерии, где за чертой нищеты живет каждый второй несмотря на существенные запасы нефти и газа.

У России много общего с этими странами — нищета несмотря на огромные территории и природные богатства. Российские власти строят антиутопию и хотят, чтобы по Оруэллу жили не только граждане РФ, но и все постсоветское пространство.

Виктория Зубкова, planeta.press

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