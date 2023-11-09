В центре Львова мужчина на всю громкость включил песни Шатунова — и поплатился 9.11.2023, 14:56

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Видеофакт.

В центре Львова мужчина включил на полную громкость песни уже покойного российского исполнителя Юрия Шатунова. На замечания львовян он отреагировал агрессивно, так что на место инцидента вызвали правоохранителей.

Нарушителя в итоге задержали, ему может грозить штраф. Видео опубликовали украинские Telegram-каналы.

Очевидные сняли вид на квартиру, откуда доносилась на всю громкость российская музыка. На кадры попал и владелец. Когда ему сделали замечание, мужчина отреагировал агрессивно.

Так же он вел себя и когда на место вызвали полицию. Даже его знакомый сделал ему замечание за то, что грубил и свидетелям события, и правоохранителям

Патрульные предлагали нарушителю добровольно поехать в участок, но тот отказался. Так что в итоге любителя российских песен скрутили и задержали.

Напомним, что российский исполнитель, бывший солист группы «Ласковой май» Юрий Шатунов в начале войны РФ против Украины хотел пойти добровольцем в ряды оккупационной армии, чтобы убивать украинцев, которых он открыто ненавидел. В июне 2022 года 48-летний певец скончался от обширного инфаркта.

В Украине в июне 2022 года Верховная Рада приняла закон о запрете российской музыки в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг и в медиа.

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