Российские таможенники нашли «сюрприз» в фуре со стекловатой из Беларуси 9.11.2023, 14:58

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И это не сигареты.

В Калужской области перехватили 22 тонны груш, которые следовали из Беларуси без документов.

Фуру остановила российская таможня. По документам в машине перевозился теплоизоляционный материал для кровли, но за рулонами со стекловатой таможенники обнаружили ящики с грушами.

Водитель не смог предъявить фитосанитарный сертификат и документы, подтверждающие прохождение фитосанитарного контроля. Груши изъяли, решается вопрос о возбуждении административного дела, сообщает Центральное таможенное управление России.

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