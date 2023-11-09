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Российские таможенники нашли «сюрприз» в фуре со стекловатой из Беларуси

  • 9.11.2023, 14:58
  • 3,368
Российские таможенники нашли «сюрприз» в фуре со стекловатой из Беларуси

И это не сигареты.

В Калужской области перехватили 22 тонны груш, которые следовали из Беларуси без документов.

Фуру остановила российская таможня. По документам в машине перевозился теплоизоляционный материал для кровли, но за рулонами со стекловатой таможенники обнаружили ящики с грушами.

Водитель не смог предъявить фитосанитарный сертификат и документы, подтверждающие прохождение фитосанитарного контроля. Груши изъяли, решается вопрос о возбуждении административного дела, сообщает Центральное таможенное управление России.

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