Зеленский объяснил, в чем разница между Украиной и Россией 9.11.2023, 15:07

2,430

Украинский президент процитировал национального героя Мексики.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к студентам мексиканских университетов и поблагодарил за внимание к Украине и заинтересованность в правде о российско-украинской войне. Глава государства отметил, что Мексика может помочь вернуть мир и справедливость.

Также президент Украины объяснил студентам мексиканских университетов, в чем разница между Украиной и РФ. Зеленский отметил, что Украине стремится идти по пути развития вместе с другими нациями на Земле в то время, как россияне выбрали жизнь в рабстве. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Зеленского.

По словам Зеленского, граждане страны-агрессора РФ не вышли на улицы, когда российская армия вторглась в Украину. Это лишь подтверждает, что россияне сделали выбор жить в рабстве.

Более того, российское общество поддерживает захватническую войну РФ против Украины. Ведь главная цель страны-агрессора – уничтожение и порабощение украинского народа.

«В чем разница между Украиной и Россией? Коротко и метко это описывают слова одного из национальных героев Мексики Эмилиано Сапата – лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Лучше смерть воина, чем жизнь раба. Украинцы бьются за то, чтобы быть свободными, россияне воюют за то, чтобы поработить другой народ. Война продолжается на нашей земле, российская армия вторглась в Украину, сжигает наши города и села, народ Украины бьется за свободу ценой собственных жизней», – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что для Украины это антиколониальная война в то время, как РФ пытается восстановить старую империю, которая разрушала человеческие жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».