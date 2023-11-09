Ученые выяснили, как замедлить старение на шесть лет 9.11.2023, 15:13

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Американские кардиологи провели масштабное исследование.

Вопрос продления жизни и особенно здоровой и активной жизни беспокоит многих. И врачи утверждают, что пока наука придумывает медикаменты и устройства, которые могли бы с этим помочь, каждый может прямо сейчас сделать восемь простых шагов, чтобы добавить к ожидаемой продолжительности своей жизни еще примерно 6 лет.

О рекомендациях Американской кардиологической ассоциации (AHA) в Филадельфии написало издание The Guardian. Все они касаются образа жизни, не нуждаются в больших усилиях и были подтверждены исследованием.

Восемь рекомендаций были сделаны на основе изучения данных о здоровье более 6500 человек, средний возраст которых составлял 47 лет. Именно на такой выборке АНА провела свое исследование. По его результатам ученые заявили, что люди, которые поддерживали хорошее здоровье своего сердца и сосудов, были примерно на шесть лет биологически моложе своего фактического возраста.

«Эти результаты помогают нам понять связь между хронологическим возрастом и биологическим возрастом, а также то, как соблюдение привычек здорового образа жизни может помочь нам жить дольше», – сказал Дональд Ллойд-Джонс, глава группы авторов Life's Essential 8, который является инструментом оценки здоровья AHA. В рамках этого инструмента медики определяют состояние сердца на основе четырех переменных показателей образа жизни и четырех переменных показателей здоровья.

Чтобы определить фенотипный или биологический возраст человека, исследователи изучали метаболизм, функцию органов и уровень воспаления в организме. Они также изучали фенотипическое ускорение старения – это разница между биологическим и фактическим возрастом. Высокие показатели этой разницы свидетельствуют о слишком быстром биологическом старении. Также в исследовании принимались во внимание социальные, экономические и демографические факторы.

Изучив все данные, авторы работы заявили, что наличие наивысшего балла Life's Essential 8 означает хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы и соответствует биологическому возрасту, который примерно на шесть лет меньше фактического. «Мы обнаружили, что высшее здоровье сердечно-сосудистой системы связано с замедлением измеряемого биологического старения», – рассказал доцент кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Мейлмана при Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета в Нью-Йорке, старший автор исследования Нур Макарем. Он также отметил, что зависимость указывает, что биологическое старение замедляется по мере улучшения здоровья сердца. А значит, можно заключить, что начать заботиться о себе никогда не поздно.

Например, у тех испытуемых, у которых не было проблем с сердцем и чей средний возраст составлял 41 год, средний биологический возраст измерялся на уровне 36 лет. А вот в группе участников исследования, страдавших сердечными болезнями, средний фактический возраст составлял 53 года, тогда как биологический – 57 лет.

А что же посоветовали врачи тем, кто хочет улучшить свое самочувствие и снизить биологический возраст? Рекомендации оказались очень четкими. Вот что нужно делать:

соблюдать здоровую диету;

быть физически активными;

не курить или бросить курить;

заботиться о полноценном сне;

поддерживать здоровый вес;

контролировать уровень холестерина;

следить за уровнем сахара в крови;

держать на контроле свое артериальное давление.

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