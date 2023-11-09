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Под Слонимом белоруски отравились сушеными мухоморами

  • 9.11.2023, 15:23
Под Слонимом белоруски отравились сушеными мухоморами

Ядовитые грибы они употребляли в пищу сознательно.

Под Слонимом две женщины отравились сушеными мухоморами, причем с промежутком в несколько недель. Ядовитые грибы они употребляли сознательно, сообщает телерадиокомпания «Гродно».

Отравление мухоморами произошло с двумя жительницами Слонимского района 44 и 45 лет, с интервалом в несколько недель. Примечательно, что в обоих случаях женщины сознательно употребляли ядовитые грибы в молотом виде.

Напомним, в августе в Минздраве даже приняли постановление, которое запрещает ввоз, реализацию, хранение, транспортировку и использование пищевой продукции, содержащей мухоморы. А белорусов призвали не есть эти грибы даже в микродозах и не пить мухоморовые настойки.

Дело в том, говорят медики, что сейчас фиксируется все больше отравлений, связанных с умышленным потреблением мухоморов. Люди, которые с расчетом на сомнительный лечебный эффект поверили рекламе или советам в интернете, в итоге оказываются в больнице.

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