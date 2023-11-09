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Журналиста Павла Можейко этапировали в колонию

  • 9.11.2023, 15:31
Журналиста Павла Можейко этапировали в колонию

В какую — пока неизвестно.

Гродненского журналиста и культурного менеджера Павла Можейко этапировали из СИЗО в колонию усиленного режима, сообщает БАЖ со ссылкой на жену политзаключенного Ирину Чернявко.

Где именно будет отбывать наказание журналист, пока неизвестно.

В июле Павла Можейко и адвоката Юлию Юргилевич приговорили к шести годам лишения свободы, обвинив в содействии экстремистской деятельности группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, Юлия в телефонном разговоре сказала Павлу о своем исключении из адвокатуры и приговоре Алесю Пушкину. Обвинение считает, что Можейко передал эту информацию неустановленным лицам для размещения на «Белсате», который признан экстремистским формированием. Павел и Юлия не признали вину.

Павел Можейко – основатель культурного пространства «Центр городской жизни». В нем в 2021 году проходила выставка работ Алеся Пушкина, из-за которой художника задержали и посадили на 5 лет. В июле этого года Пушкин умер в колонии.

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