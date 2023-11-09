Всех сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни 9.11.2023, 15:38

Для избившего россиянина Адама Кадырова это уже шестая по счету награда.

Адам Кадыров, а также его братья Ахмат и Эли награждены орденом «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Это высший орден парламента Чечни, сообщает РИА «Новости».

О награждении сыновей Рамзана Кадырова сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что Ахмат, Эли и Адам «являются ярким примером для подрастающего поколения» и «настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины».

После того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает ногами уроженца Волгограда Никиту Журавеля в СИЗО, 15-летний сын главы Чечни получил звание Героя Чечни, а также региональные награды в Татарстане и Кабардино-Балкарии и два ордена в Карачаево-Черкесии.

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