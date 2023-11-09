«Семья медработников в течение года потеряла четыре места работы» 9.11.2023, 15:42

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Как в Беларуси уничтожается медицина.

Координатор Фонда медицинской солидарности Рустам Айзатулин рассказал о том, почему белорусские власти не могут остановить отток медиков.

— Отток медиков из Беларуси был давно, и решения об удержании их на рабочих местах принимались уже достаточно давно, еще со времен, когда я поступал в медицинский университет, — напомнил Айзатулин на «Немецкой волне». — Тогда еще пытались предлагать и обещать всякие кредиты, арендное жилье или общежития, доплаты по местам распределений, а об увеличении зарплат активно говорят все последние годы.

Однако ничего из вышеперечисленного выполнено не было.

Поэтому отток продолжался. Но заговорили о нем громко только после 2020 года, когда медицинское сообщество начало себя проявлять, заявило о себе как класс, который может повлиять на сознание масс.

Конечно, это было невыгодно власти. До сих пор медицинских работников сажают, назначают штрафы, аресты, сутки, многие на данный момент в Беларуси реально не могут найти себе работу, потому что внесены в некие списки «неблагонадежных людей».

У меня есть пример, когда семья медицинских работников в течение только одного года потеряла 4 места работы, потому что везде приходили списки сверху.

Не знаю, почему такая карусель с поиском работы должна стимулировать медиков оставаться?

Покинувший Беларусь из-за репрессий доктор считает, что изменение законодательства об ординатуре отток специалистов остановить не поможет.

— Учеба в ординатуре, которую увеличили до 5 лет, предполагает пятилетнюю отработку там, куда тебя пошлют. То есть сначала ты этих 5 лет ординатуры будешь получать зарплату ординатора, а не врачебную.

А потом будешь отрабатывать еще 5 лет на месте, от которого не можешь отказаться, чтобы не возмещать стоимость обучения в размере, превышающем двухкратный.

Соответственно, люди все равно будут уезжать, потому что сколько бы минусов не было в релокации — и переезд, и порой нехватка документов, и нехватка средств, и новый язык, и экзамены, и та же резидентура — ты все равно в целом сразу после переезда сможешь почувствовать себя человеком.

Потому что даже на первичных контрактах в европейской стране медики выигрывают по меньшей мере финансово. Ну а после стажа, резидентуры, то есть примерно спустя тех же 5 лет ты вообще можешь забыть о том, кем был в Беларуси.

Если, допустим, сравнить перспективы доктора через 6 лет в РБ и в любой европейской стране, то скорее всего доктор в Беларуси спустя такое время будет в той же клинике, в таком же статусе, без какого-либо социального и финансового удовлетворения.

Переехав в Европу, через такое же время это будет совсем другой человек: высокооплачиваемый специалист, имеющий защиту независимого профсоюза и кучу разных возможностей.

То есть перспектива для медика в Беларуси и за пределами — это две абсолютно параллельные реальности, одна из которых упирается в неизвестность, если мы говорим про Беларусь, — отметил Айзатулин.