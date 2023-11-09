«Не обмениваем деньги по таким паспортам»: российского туриста поставили на место в Норвегии 5 9.11.2023, 15:51

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«Теплый прием» ждал россиянина прямо в аэропорту.

Российские туристы жалуются на санкции по отношению к ним в европейских странах. Один из граждан РФ прибыл в Осло, Норвегия, где собирался обменять евро на местную валюту. Однако в денежной операции россиянину отказали, увидев его паспорт.

Инцидент произошел в аэропорту, так что мужчина поплакался, что если бы не заранее купленные в РФ кроны, он не смог бы даже добраться до города. Слова туриста цитируют пропагандистские СМИ, передает obozrevatel.com.

«Сказали: «Мы не меняем по таким паспортам». И это все из-за санкций. Ситуация, мягко скажем, неприятная. Не думал, что будут проблемы с кешем. Если бы не 200 крон, которые взял на всякий случай в Петербурге, то даже до города не добрался бы», – пожаловался обладатель «непригодного» паспорта.

Такой же прием ожидает российских туристов и на железнодорожном вокзале. Для обмена валюты нужно предоставлять документы, а туристов с паспортом страны-агрессора не обслуживают.

«Там надо предъявлять паспорт, адрес проживания, номер мобильного телефона. И по российскому документу тоже не обменяют. Такая установка», – высказывают недовольство россияне.

Обменять деньги с паспортом РФ получится в отдельных банках, однако и там не все рады агрессорам. Как рассказывают сами россияне, все зависит от того, «на какого работника нарвешься».

«Так можно дойти до того, что придется просить менять твои кровные первого попавшегося прохожего», – жалуются туристы из России.

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