Досрочно освобожденного экс-министра Дрожжу отправили работать в топкие болота 9 9.11.2023, 15:59

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Виталий Дрожжа

Бывшего министра лесного хозяйства Беларуси задержали в апреле 2022 года.

Бывший министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа работает начальником лесоохотничьего хозяйства «Выгоновское» в Беловежской пуще. Информация размещена на сайте «Беловежской пущи», обратил внимание Белoрусский расследовательский центр.

ЛОХ «Выгоновское» расположен в центре Брестской области, отличается высокой заболоченностью и крайне низкой заселенностью человеком, говорится на сайте нацпарка. На территории хозяйства расположены топкие и непроходимые болота, мрачные ельники с островами светлых сосновых боров.

Дрожжа занимал пост главы Минлесхоза с 2018 года. Его задержали в апреле 2022 года. В мае того же года Александр Лукашенко подписал указ об увольнении Дрожжи в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе.

В январе 2023 года Дрожжу приговорили к 7,5 года колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Согласно обвинению, Дрожжа получал взятки от учредителя и директора иностранной коммерческой организации с октября 2020 года по апрель 2022 года. Также заявлялось, что он давал указания подчиненным и лесхозам закупать сушильные комплексы для сушки пилопродукции только на условиях рассрочки, при этом знал, что на таких условиях продукцию поставляла только компания взяткодателя.

В сентябре появилась информация, что экс-министр вышел на свободу.

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