Мы столкнулись с интересной ситуацией Альфред Кох

9.11.2023, 16:12

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Альфред Кох

Россия и Украина подозревают друг друга.

Прошел один год и двести пятьдесят шесть дней войны. Карты ISW за прошедшие сутки не претерпели никаких изменений. Что, в общем-то, и неудивительно для позиционной войны. А то, что это война стала именно позиционной (прав Залужный), в этом теперь нет уже никаких сомнений.

ISW, ссылаясь на российских военкоров, пишет, что ВСУ удалось перекинуть на плацдарм на левом берегу Днепра в районе села Крынки несколько единиц бронетехники и теперь дело пойдет веселее.

Российские военкоры также пишут, что под Авдеевкой и на Купянском направлении российские войска продолжают нести огромные потери. Читая эти их причитания, я заметил одну очень интересную деталь в том, как российские военкоры начали описывать ситуацию на фронте. И это обстоятельство заставляет меня сомневаться в том, что позиционная война так уж выгода России, как считает Залужный.

Всегда оптимистичные российские «миллиблогеры» (так их называет ISW) в последние пару недель поубавили свои залихватские восторги и стали называть войну «изнурительной». Они требуют от властей (читай - от Путина) полной перестройки всей экономической и социальной жизни страны и перехода к тому, что Геббельс в своей знаменитой речи после поражения в Сталинграде называл «тотальной войной».

Нынешний уровень мобилизации экономики и общества они считают недостаточным и тоже (как и Залужный) считают, что инерционный сценарий войны выгоден противнику. Более того: они считают, что это именно Залужный втянул их в позиционную войну на истощение. Вот, мол, мы (Россия) уже находимся на последней стадии того, что еще можно с натяжкой назвать «нормальной жизнью» и следующая станция - это уже «тотальная война», а у Украины за спиной стоят союзники, которые еще по-настоящему за нас и не брались.

А Путин (сокрушаются российские военкоры) все никак не хочет ни проводить масштабной мобилизации военнообязанных, ни переводить промышленность в режим «военного коммунизма», ни народ вытащить из кофеен и киношек и заставить копать окопы и плести маскировочные сетки. Путинские военкоры все грезят расстрелами саботажников, штрафными ротами и реквизициями частной собственности на нужды воюющей армии.

Мы столкнулись с интересной ситуацией, когда каждая сторона подозревает другую в том, что именно той выгодна сегодняшняя ситуация на фронте и что именно противник для своей собственной выгоды все так устроил, что боевые действия перешли в состояние «позиционной войны».

У меня тоже нет такого ощущения, что российская экономика может бесконечно наращивать свое военное производство. Вся нынешняя относительная активизация россиян обеспечена поставкой северокорейского оружия и прежде всего - снарядов ( 1 млн. шт.). Но даже сами российские комментаторы пишут, что этих поставок хватит лишь на пару месяцев интенсивной работы артиллерии. А потом ситуация вернется в прежнее состояние «снарядного голода».

Хрен его знает, может я неправ, но панические настроения в Офисе Зеленского, описанные в статье в TIME, все эти разговоры про невообразимую мощь российского ВПК и про бесконечные легионы неприхотливых русских мужичков, это все не больше, чем страх перед перспективной затяжной войны.

Мне тоже еще совсем недавно казалось, что эта война не может тянуться долго. Что вот-вот наступить эндшпиль. Но если принять войну как «новую норму» и спокойной признать факт того, что она может идти еще долго, то проиграть ее Украина может только по одной, единственной причине: если она будет терять много солдат.

Избежать этого проще простого: не наступайте. А для обороны вам Запад дает вполне достаточно оружия. Просто стоять в обороне и уничтожать тылы противника. Маленьким перочинным ножиком долго и нудно тыкать в огромную тушу своего врага. Он будет орать, биться в конвульсиях, делать страшные глаза… Но рано или поздно истечет кровью и сдохнет. А если лезть на рожон и выйти прямо под его лапы и клыки - то порвет на кусочки и все…

Также нужно сделать приоритетом укрепление украинского ПВО. Именно этим и должны заняться первые полученные F-16. А вовсе не повышением наступательных возможностей ВСУ.

Тогда и главное преимущество Путина в возможности бомбить украинские города тоже сойдет на нет. Так или иначе, но наступательный порыв Зеленского - это последнее, что нужно сейчас Украине. Будьте терпеливее и хладнокровнее. «Выдержка - оборотная сторона стремительности» - говорил Штирлиц.

По заявлению спикеров ЦАХАЛ, израильская армия ведет бои уже в самом сердце Газы, а бункер, в котором находится фактический военный руководитель ХАМАС в Газе Яхья Синар блокирован и его ликвидация - лишь вопрос недолгого времени.

По оценке экспертов Израилю нужно еще пара недель для свершения военной операции по уничтожению ХАМАС. После этого начнется процесс выработки модели управлению сектором Газа без ХАМАСа. Но по этому поводу пока нет единого мнения. Нетаньяху сегодня сказал, что не исключает, что в течении какого-то времени Израиль сам будет контролировать сектор. Но он точно не собирается его оккупировать и вообще долго там находится.

Ситуация в Израиле спокойная. Вчера в Герцелии вечером была воздушная тревога. Я был в гостях у товарища. Мы все вместе с его домочадцами (включая маленькую дочку 2 года) спустились в убежище и просидели там минут пятнадцать-двадцать. Потом все успокоилось и я поехал в Тель-Авив, в гостиницу.

Такой вот у меня был опыт. Ничего страшного. Никто не паниковал и боялись только за собаку, которая куда-то пропала в начале тревоги. Потом она нашлась, ее взяли с собой в подвал и атмосфера стала совсем семейная и спокойная.

Взрывов не было слышно. Ракеты, видимо, не долетели до Герцелии. А, может быть, их сбил «Железный купол». Сидя в подвале мы, в любом случае, ничего не слышали.

В общем, я вам так скажу: дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Альфред Кох, Telegram

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