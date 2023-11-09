В Гродно подросток «заминировал» школу с телефона одноклассника 2 9.11.2023, 16:21

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Мальчику грозит реальный срок.

В Гродно подросток взял телефон одноклассника и отправил на электронную почту своей школы сообщение о минировании. Мальчик рассчитывал, что ему грозит максимум выговор, однако стал фигурантом уголовного дела, родителям же придется выплатить штраф, рассказали в милиции.

8 октября на электронный адрес одной из гродненских школ пришло сообщение о минировании здания. Приехали саперы, однако никаких взрывных устройств не обнаружили.

«Минером» оказался 14-летний подросток — ученик этой же школы. В его телефоне в соцсетях оказалось много групп, занимающихся сваттингом (от английской аббревиатуры SWAT, обозначающей штурмовую группу спецназа в США, — вызов силовиков по ложному сообщению об опасности). В одной из таких групп мальчик и скопировал сообщение о бомбе, которое отправил на почтовый ящик школы. Причем для этого он использовал телефон не свой, а одноклассника.

На подростка завели уголовное дело по статье 340 УК (Заведомо ложное сообщение об опасности), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Плюс его родители будут обязаны возместить расходы за вызов экстренных служб.

Сам юноша признался, что не ожидал таких последствий своего поступка: он рассчитывал ограничиться замечанием от завуча.

В этом году только на территории Гродненской области поступило 25 ложных сообщений об опасности, большинство из них — из-за границы.

«Как правило, «сваттингом» занимаются школьники и подростки. В последнее время его используют как меру наказания за провинности в онлайн-играх», — добавили в милиции.

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