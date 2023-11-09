У террористов из «Хезболлы» появились российские ракеты 9.11.2023, 16:30

3,844

Речь идет о самонаводящихся ракетах П-800 «Яхонт».

На вооружении ливанской группировки «Хезболла» есть российские противокорабельные ракеты, которыми она угрожает США, рассказали Reuters источники, знакомые с арсеналом боевиков.

По их словам, речь идет о самонаводящихся ракетах П-800 «Яхонт» с дальностью 300 км. «Хезболла» получила их в Сирии во время войны на стороне войск диктатора Башара Асада. Сама группировка никогда не подтверждала наличие у нее подобного оружия.

В целом, как отметили источники в Вашингтоне, у ливанской группировки впечатляющий арсенал, который существенно вырос с 2006 года, когда «Хезболла» впервые продемонстрировала, что может нанести удар по морской цели. Тогда она поразила израильский военный корабль в Средиземном море. При этом помимо российской ракеты у группировки «есть и другие», отметил один из собеседников.

Однако Пентагон серьезно подходит к этой проблеме, а дислоцированный в регионе американский флот имеет противоракетную защиту, заверили источники.

В начале ноября лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла выступил с видеообращением, в котором упомянул военные корабли США, прибывшие в восточную часть Средиземного моря после начала войны между Израилем и ХАМАС. Он намекнул, что у группировки есть чем встретить американский флот.

«Мы подготовились к флотилии, которой вы нам угрожаете», — отметил Насралла. Ливанский источники Reuters подтвердили, что лидер боевиков имел в виду именно ракеты «Яхонт».

При этом собеседник среди американских чиновников подчеркнул, что использование «Хезболлой» российских ракет против флота США будет означать, что конфликт перерос в «большую войну в регионе».

Ливанская группировка до сих пор не вступила в военное противостояние Израиля и ХАМАС. Однако Насралла заявил, что для нее открыты «все возможности» в этом вопросе. По его словам, группировка наносит по израильской территории «очень крупные» удары, но «в любом случае нам этого недостаточно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет информации о том, есть ли на вооружении «Хезболлы» российские ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».