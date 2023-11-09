Украинский офицер: Есть три последствия для РФ после ударов по штабам 2 9.11.2023, 16:37

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Алексею Гетьман

Российская армия теряет управляемость.

Буквально за несколько дней мы стали свидетелями того, как Вооруженные силы Украины разгромили штабы российских оккупантов на Арабатской стрелке, в Донецке, а сегодня и в Скадовске.

Как это стало возможным? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Как сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ВСУ достигли огромных успехов на Крымском направлении. Уверен, что далее они будут только нарастать.

Это связано с тем, что у нас есть, во-первых, ракеты ATACMS, которые могут стрелять на расстояние минимум 165 км. Возможно, уже есть и более дальнобойные ракеты, но это не подлежит огласке.

Во-вторых, у нас имеются англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP дальностью до 250 км, но так как мы активно уничтожали средства ПВО России на Крымском полуострове («Триумфы», С-300, С-400), там образовались «щели».

Силы ПВО не полностью покрывают все возможности подлета украинских крылатых ракет. Об этом мы прекрасно знаем и стреляем не просто «куда попадем», а целенаправленно уничтожаем противоракетные комплексы по определенной схеме, чтобы образовывались те самые «щели».

Именно в них могут залетать наши самолеты, так как Storm Shadow и SCALP — это крылатые ракеты воздушного базирования. С ними наш самолет может углубляться в сторону врага на 30-70 км для того, чтобы эта ракета могла полететь дальше.

Ведь не долетит она, например, до Керчи, если запустить ее с неоккупированной территории Украины. Значит, мы заходим в воздушное пространство Крыма, используя «щели» в системе ПВО.

Повторюсь, подобных операций будет становиться все больше. То, что мы видим, говорит о том, что у россиян нет средств ПВО, которые могут удачно бороться с теми средствами поражения (крылатыми баллистическими ракетами), которые есть у Украины. Все просто.

— Как гибель офицеров уже повлияла на управляемость российской армии?

— Это всегда влияет. Дело в том, что когда уничтожаются старшие офицеры, это влияет на руководство Вооруженных сил, во-первых, организационно. Ведь новому командиру, когда он приходит в воинское подразделение, необходимо принять дела, разобраться с текущими. Даже самые талантливые офицеры не в состоянии (тем более, если это крупное подразделение, начиная от бригады) за день разобраться с тем, что там происходит.

Во-вторых, моральный аспект. В армии принято правило, что чем выше командир, тем сильнее он должен быть защищен. Поэтому, когда уничтожаются старшие офицеры, те, кто ниже по званию и должности, приходят к выводу, что их защищают еще слабее. Подобная история серьезно бьет по их моральному состоянию. Простых рядовых солдат это тоже уж точно не мотивирует.

В-третьих, теперь россиянам нужно искать новых офицеров. Думаю, что вряд ли ставили руководить серьезными подразделениями каких-то непрофессиональных людей, а профессиональных держали в запасе. Скорее, наоборот.

Теперь же профессиональный уровень тех людей, которых срочно будут искать и ставить на должности, будет уж точно не выше, а, скорее всего, значительно ниже, тех, которых мы уже уничтожили.

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