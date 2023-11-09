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Украинский офицер: Есть три последствия для РФ после ударов по штабам

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  • 9.11.2023, 16:37
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Украинский офицер: Есть три последствия для РФ после ударов по штабам
Алексею Гетьман

Российская армия теряет управляемость.

Буквально за несколько дней мы стали свидетелями того, как Вооруженные силы Украины разгромили штабы российских оккупантов на Арабатской стрелке, в Донецке, а сегодня и в Скадовске.

Как это стало возможным? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Как сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ВСУ достигли огромных успехов на Крымском направлении. Уверен, что далее они будут только нарастать.

Это связано с тем, что у нас есть, во-первых, ракеты ATACMS, которые могут стрелять на расстояние минимум 165 км. Возможно, уже есть и более дальнобойные ракеты, но это не подлежит огласке.

Во-вторых, у нас имеются англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP дальностью до 250 км, но так как мы активно уничтожали средства ПВО России на Крымском полуострове («Триумфы», С-300, С-400), там образовались «щели».

Силы ПВО не полностью покрывают все возможности подлета украинских крылатых ракет. Об этом мы прекрасно знаем и стреляем не просто «куда попадем», а целенаправленно уничтожаем противоракетные комплексы по определенной схеме, чтобы образовывались те самые «щели».

Именно в них могут залетать наши самолеты, так как Storm Shadow и SCALP — это крылатые ракеты воздушного базирования. С ними наш самолет может углубляться в сторону врага на 30-70 км для того, чтобы эта ракета могла полететь дальше.

Ведь не долетит она, например, до Керчи, если запустить ее с неоккупированной территории Украины. Значит, мы заходим в воздушное пространство Крыма, используя «щели» в системе ПВО.

Повторюсь, подобных операций будет становиться все больше. То, что мы видим, говорит о том, что у россиян нет средств ПВО, которые могут удачно бороться с теми средствами поражения (крылатыми баллистическими ракетами), которые есть у Украины. Все просто.

— Как гибель офицеров уже повлияла на управляемость российской армии?

— Это всегда влияет. Дело в том, что когда уничтожаются старшие офицеры, это влияет на руководство Вооруженных сил, во-первых, организационно. Ведь новому командиру, когда он приходит в воинское подразделение, необходимо принять дела, разобраться с текущими. Даже самые талантливые офицеры не в состоянии (тем более, если это крупное подразделение, начиная от бригады) за день разобраться с тем, что там происходит.

Во-вторых, моральный аспект. В армии принято правило, что чем выше командир, тем сильнее он должен быть защищен. Поэтому, когда уничтожаются старшие офицеры, те, кто ниже по званию и должности, приходят к выводу, что их защищают еще слабее. Подобная история серьезно бьет по их моральному состоянию. Простых рядовых солдат это тоже уж точно не мотивирует.

В-третьих, теперь россиянам нужно искать новых офицеров. Думаю, что вряд ли ставили руководить серьезными подразделениями каких-то непрофессиональных людей, а профессиональных держали в запасе. Скорее, наоборот.

Теперь же профессиональный уровень тех людей, которых срочно будут искать и ставить на должности, будет уж точно не выше, а, скорее всего, значительно ниже, тех, которых мы уже уничтожили.

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