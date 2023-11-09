Сколько денег белорусы тратят на алкоголь 1 9.11.2023, 16:51

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И что пьют.

За 9 месяцев 2023 года белорусы купили алкогольных напитков и пива на 4,2 млрд рублей. Причем четверть продаж пришлась на столицу страны. Данные Белстата изучил Myfin.by.

По данным Белстата, в январе — сентябре 2023 года организациями торговли Беларуси (без микроорганизаций) реализовано алкогольных напитков и пива на 4,2 млрд руб., что в розничном товарообороте организаций торговли составило 8,1%.

Максимальный объем продаж в денежном выражении зафиксирован в белорусской столице, минимальный — в Могилевской области.

В целом по регионам реализация алкогольных напитков и пива составила:

Минск — 1 041,1 млн руб.;

Минская область — 697,8 млн руб.;

Гомельская область — 553,6 млн руб.;

Брестская область — 535,7 млн руб.;

Витебская область — 508,3 млн руб.;

Гродненская область — 460,0 млн руб.;

Могилевская область — 434,9 млн руб.

В Беларуси в январе — сентябре 2023 года продажа алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе составила 97,5% к аналогичному периоду прошлого года, то есть уменьшилась на 2,5%.

В Минске продажи сократились на 2,7%, в Гродненской области — на 3,9%, в Гомельской — на 2,5%, в Брестской — на 2,4%, в Минской — на 2,3%, в Могилевской — на 2,2%, в Витебской — на 1,7%.

В натуральном выражении в январе — сентябре текущего года по сравнению с таким же периодом 2022 года сильнее всего в нашей стране увеличилась реализация слабоалкогольных напитков — на 15,4%. Продажи ликеров и ликеро-водочных изделий выросли на 12,4%, игристых вин, включая шампанское, — на 5,8%, коньяка, коньячных напитков и бренди — на 5,7%.

В то же время есть напитки, которые жители Беларуси стали покупать реже. В сегменте алкогольной продукции просела реализация пива (на 1,6%), виноградных и плодовых вин (на 5,2%), водки (на 7,2%).

Больше всего продажи слабоалкогольных напитков выросли в Гродненской области (+19,9%) и Минске (+19,0%). Реализация ликеров и ликеро-водочных изделий заметно подскочила в Брестской (+22,1%) и Витебской (+19,1%) областях. Покупку коньяка, коньячных напитков и бренди нарастили жители Могилевской и Брестской областей (продажи увеличились на 9,1% и на 11,9% соответственно).

Примечательно, что на фоне сокращения продаж плодовых вин (как в целом по стране, так и по областям) их реализация увеличилась в белорусской столице (на 4,4%).

Наибольшее сокращение продаж плодовых вин отмечено в Брестской области (на 9,5%), водки — в Гродненской области (на 10,0%), пива — в Минске (на 4,5%).

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