В России хотят пересмотреть оценки преступлений НКВД в Катыни 5 9.11.2023, 17:00

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Ответственность за расстрел польских офицеров хотят возложить на нацистов.

По поручению спикера Госдумы России Вячеслава Володина создана рабочая группа по вопросу возможного пересмотра оценок обстоятельств преступлений НКВД в Катыни. Возглавил ее вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой. Это произошло после обращения депутата от КПРФ Николая Иванова, который обвинил в расстреле польских военнопленных в Катыни нацистов, сообщает «Интерфакс».

Иванов заявил, что «педагогическое сообщество возмутилось тем, что в новый учебник попала «геббельсовская» версия о том, что расстрел 22 тысяч польских военнослужащих в Катыни — дело рук НКВД СССР». По словам депутата, «еще Нюрнбергским трибуналом на основании многочисленных свидетельств было убедительно доказано, что именно немцы расстреляли поляков под Катынью».

Депутат предложил также «изменить в учебниках истории для старших классов информацию, что польских военнослужащих расстреляли в Катыни советские войска НКВД, и заменить на то, что расстрел был произведен немецкими фашистами и этот факт установлен Нюрнбергским трибуналом».

Отметим, в 1990 году, когда в Москве с официальным визитом находился польский президент Войцех Ярузельский, ТАСС опубликовал официальное заявление, в котором СССР признал свою вину в катынской трагедии.

В 1992 году Борис Ельцин частично рассекретил связанные с трагедией документы и передал их польскому президенту Леху Валенсе, а годом позже со словами «простите нас» возложил венок к памятнику жертвам Катыни в Варшаве.

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