Стало известно, какая погода ждет белорусов на выходных 9.11.2023, 17:30

Фото: Charter97.org

Прогноз на 10-12 ноября.

10 ноября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщают синоптики.

11 ноября ночью на большей части территории республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем на территорию страны ожидается перемещение атмосферных фронтов с юга Европы. Преимущественно облачно. Ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, по востоку местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +5..+10°С.

12 ноября республика окажется под влиянием южного циклона, смещающегося с Украины на восточные районы Беларуси. Преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в северо-восточных районах возможен мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку Беларуси местами ожидаются сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +3..+9°С.

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