Рады ли Путину в Казахстане? 9.11.2023, 17:38

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Олег Белоколос

Политолог рассказал, как Евразия пришла в движение.

Сегодня Путин посетил Казахстан, где встретился с главой страны Касымом-Жомартом Токаевым. Незадолго до этого в Астане был президент Франции Эммануэль Макрон. Токаев обещал ему перекрыть обход Россией санкций.

Остается ли Казахстан союзником Кремля? Рады ли Путину в Астане? Об этом сайт Charter97.org спросил директора Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советника посольства Украины в Канаде и Кении Олега Белоколоса:

— На эту проблематику нужно смотреть шире. В этом контексте мы говорим о союзнических отношениях в рамках ОДКБ. Здесь сразу же возникает вопрос: является ли ОДКБ на сегодняшний день военно-политическим союзом? Он в своем время ведь задумывался как некая альтернатива НАТО.

Мне кажется, что являясь формально таким союзом, он де-факто им не стал.

НАТО, при всех нюансах и дискуссиях, все-таки по главным вопросам внешней политики, международных отношений, занимает согласованную позицию. В ОДКБ мы же такого не видим, он не стал классическим союзом.

Если применить морскую терминологию, то, можно сказать, что Казахстан идет в общем фарватере России, но при этом придерживается своего собственного национального курса.

Условно говоря, казахстанский корабль может зайти в Марсель, а кораблю с российским флагом там откровенно не рады. Я бы так охарактеризовал сегодняшнюю внешнюю политику Казахстана.

Он ищет свои собственные пути, выгодные экономические отношения. Казахстан ведет осторожную многовекторную политику. Полноценным союзником РФ Казахстан вряд ли можно назвать.

— Как вы видите будущее этого региона? Москва серьезно сдала в Центральной Азии. Как там будут развиваться события?

— На этом обширном пространстве Евразии сегодня присутствует несколько тенденций. Первая — это тенденция Кремля по сохранению своей гегемонии на постсоветском пространстве. Несмотря на то, что Кремль, скажем так, не совсем пользуется политической поддержкой других государств-членов ОДКБ, продолжает свою политику по согласованию позиций, старается их «построить».

Во-вторых, мы видим укрепление позиций Китая на этом пространстве. Сегодня уже ни одно государство не может не принимать во внимание интересы Пекина. В том числе — и Россия, которая сегодня фактически стала рынком сбыта китайской продукции и главным поставщиком сырья.

Зависимость Москвы от Пекина указывает, что интересы Китая и его влияние растут на пространстве Евразии.

Третья интересная тенденция, которая наблюдается особенно в последнее время, — это консолидация тюркоязычных стран. Они активно общаются, заявляют, что хотят выстраивать отношения на равноправной основе, и это всегда подчеркивается.

Cегодня все громче слышен голос этих стран о том, что они хотят стать региональным центром, к которому должны прислушиваться и Запад, и Восток.

Важно отметить, что все три тенденции, названные мною, находятся в активной динамике. Все это пространство пришло в движение. Статики, которая присутствовала еще в «нулевые» на этом пространстве, сегодня нет.

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