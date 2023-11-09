В Японии появился новый остров 9.11.2023, 17:45

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Видеофакт.

После подводного извержения в конце прошлого месяца вдоль побережья Японии появился новый вулканический остров, посепенно увеличивающийся в размерах.

Новый остров можно найти у побережья Иото (бывший Иводзима), части островов Огасавара, более чем в 1000 километрах к югу от Токио в Тихом океане.

Он был создан в результате извержения безымянного подводного вулкана, который начал извергаться 21 октября. К 30 октября магма достигла поверхности моря и стала накапливаться в виде нового острова, пишет New Voice.

«Сначала хлынула вертикальная струя черного цвета, обломки — представляющие собой застывшую магму — и воду. С 3 ноября извержение начало меняться, и выброс вулканического пепла продолжался взрывоопасно», — рассказал газете Сэцуя Накада, почетный профессор вулканологии Токийского университета.

В мировом океане в результате вулканической активности из-под волн регулярно появляются новые острова. Подводные вулканы извергают расплавленный материал, который быстро охлаждается морской водой, затвердевает и образует твердую насыпь, которая может выступать над поверхностью моря.

Япония знаменита своей вулканической активностью, поскольку она расположена в части мира, известной как Огненное кольцо, которое имеет радиус 40 000 километров и содержит две трети активных вулканов планеты. Здесь сталкиваются границы плит, в результате чего именно в этом регионе возникает около 90 процентов мировых землетрясений и около половины извержений вулканов.

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