Лукашисты подтвердили задержания Курьяна, Бонд и Грибалевой
- 9.11.2023, 18:13
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Их освободили с «очевидным условием».
Приближенный к силовикам телеграм-канал отреагировал на материал «Нашай нівы» от 8 ноября о задержаниях медиаперсон в Беларуси. В нем шла речь о телеведущем и шоумене Денисе Курьяне, блогере и телеведущей Анне Бонд и певице Ларисе Грибалевой. В частности, утверждалось, что от всех задержанных потребовали прекратить медийную активность и бизнес.
По утверждению ресурса, связанного с силовиками, «все на свободе с очевидным условием, которое не многие заметили».