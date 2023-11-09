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Мошенники теперь «уводят» не только деньги

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  • 9.11.2023, 18:35
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Мошенники теперь «уводят» не только деньги

Появилась новая схема.

Очередная схема мошенников, на которую уже попались белорусы: вам звонят «работники банка», в процессе разговора подключают переадресацию и уводят ваш номер, а дальше они могут уже вместо вас общаться с настоящими банковскими сотрудниками.

Схема не свежепридуманная, ею пользовались как минимум в соседних странах. Этой осенью она охватила и белорусов, правда, масштабы потерянных денег пока не понятны. Как все происходит, onliner.by рассказали специалисты «Альфа Банка».

Начинается все стандартно: мошенники звонят с белорусского номера и представляются работниками банка, предлагают пройти верификацию, спрашивают Ф. И. О. и кодовое слово, паспортные данные, а потом рассказывают, что на ваше имя есть кредитная заявка, и уточняют, действительно ли вы ее оставляли. Так вас подводят к тому, что якобы нужно отменить заявку.

Человеку предлагают «не занимать линию» и перейти в Telegram. Там его просят включить демонстрацию экрана.

При этом параллельно устанавливают банковское приложение.

Если тот, кому звонят, не является клиентом конкретного банка, то мошенники могут зарегистрироваться в приложении выбранного ими банка через межбанковскую систему идентификации с помощью паспортных данных и одноразового пароля, передаваемых жертвой.

— Мошенники говорят, что произошла утечка и нужно удалить с телефона вредоносное ПО, поэтому якобы для безопасности нужно набрать USSD-запрос (а на самом деле он включает переадресацию входящих вызовов), — поясняют специалисты банка. У клиентов МТС могут включить и переадресацию СМС, для многих банковских операций как раз нужен код подтверждения. Если СМС-переадресация не подключается, тогда мошенники просят включить демонстрацию экрана, что позволяет им видеть коды из СМС.

Параллельно мошенники входят в банковское приложение и оформляют заявку на овердрафт. Они звонят в контакт-центр, представляются человеком, с которым у них был телефонный разговор, и проходят идентификацию, зная его данные и кодовое слово. Специалист банка будет связываться с потенциальным получателем кредита по номеру, который указан в анкете, но из-за переадресации попадет к мошенникам.

Имея доступ к мобильному приложению, они получают доступ к счету и переводят кредитные деньги на контролируемые ими счета.

В банке напоминают, что никогда не будут делать их сотрудники:

звонить вам для идентификации и сверки кодового слова;

просить устанавливать какие-либо приложения;

предлагать после звонка перейти в мессенджеры.

Если вам звонят, чтобы якобы предупредить о заявке на кредит, правильным вариантом будет узнать название банка и самостоятельно перезвонить в его контакт-центр по номеру на официальном сайте.

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