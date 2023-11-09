Власти хотят обязать компании сливать данные о некоторых покупках населения 9.11.2023, 18:47

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С предложением выступил Нацбанк.

Нацбанк хочет ввести изменения по кредитным история белорусов. Регулятор выступает за то, чтобы в нее стали включать данные о взятых в рассрочку товарах. Это предложение содержится в проекте изменений по кредитным историям, документ внесли на рассмотрение парламента, пишет «Зеркало».

Что за кредитная история и зачем она нужна

В 2015 году Нацбанк запустил кредитный рейтинг населения. Регулятор начал выставлять «оценки» тем, кто хочет взять кредит. Исходя из этих оценок кредитополучателей распределяют по категориям от А1 (идеальный заемщик) до E3 (человек, которому кредит лучше не давать). Принимая решение о выдаче кредита, банки ориентируются в числе прочего и на эти категории. Среди прочего учитывается, не было ли просроченных платежей по кредитам, есть ли у человека другие займы, не выступает ли он поручителем у кого-то другого.

В кредитную историю включают среди прочего информацию о кредитах, договорах займа, лизинга.

Что предлагает изменить Нацбанк

В кредитную историю хотят включать информацию об отсрочках или рассрочках по оплате товаров и услуг в торговых сетях, у мобильных операторов. Ранее Нацбанк размещал законопроект с подобными предложениями на общественное обсуждение. Тогда регулятор пояснял, что это требование, если его введут, затронет в том числе мобильных операторов, а также такой крупный онлайн-гипермаркет как 21vek.by. Как утверждал Нацбанк, эти компании «выражали свою заинтересованность в представлении сведений в кредитный регистр».

Также Нацбанк хочет ввести возможность предоставлять кредитный отчет в случае смерти физлица его наследнику. Еще регулятор предлагает конкретизировать механизм отзыва согласия субъекта кредитной истории на предоставление Нацбанком пользователю кредитной истории его кредитного отчета.

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