«Ford Fusion сейчас вообще не спрашивают» 9.11.2023, 19:09

Что происходит в сфере пригона авто из США и Европы?

Автомобильный рынок Беларуси активно наполняется китайскими машинами. Предложений в сегменте новых авто становится больше, и это может ослаблять внимание, направленное на «вторичку».

А что происходит с доставкой автомобилей из Европы и США? Av.by поинтересовался у экспертов.

«Ford Fusion сейчас вообще не спрашивают»

Сразу поговорить о состоянии сегмента машин из Америки мы решили с Виталием Скребцом, нашим постоянным экспертом, а также директором ООО «БелАукцион-Групп», одного из немногочисленных белорусских аукционов по продаже авто и других транспортных средств.

— Начнём с главного. В каком состоянии, на ваш взгляд, сейчас пребывает сфера пригона автомобилей из США?

— Я бы сказал, что представители направления адаптировались к нынешним реалиям и всем санкциям. Это занимает какое-то время. Были нюансы, но теперь всё отлажено. Единственная проблема сейчас с водным транспортом, потому что в последнем пакете ограничений литовцы причислили её к товарам двойного назначения. Вроде пока нашли способ доставлять через другие страны.

Вообще, американское направление испытывает оживление. Покупаем автомобилей для клиентов довольно много, поэтому проблем особых нет — люди перестали бояться. Я бы даже сказал так: сейчас заказывают лучше, чем, к примеру, полгода назад. Не могу говорить, общая ли это тенденция, однако у нас так. Последние две-три недели очень продуктивно.

— Изменились ли предпочтения по моделям? Всё-таки Tesla и Ford Fusion в какой-то момент приедаются…

— Принципиально у нас ничего не изменилось. Единственное, что явно бросается в глаза, — отсутствие заказов на «Теслы». Если раньше в неделю покупали минимум три-пять электромобилей, то сейчас, за последние два месяца, — один-два. Предположу, что это связано с китайским направлением: оттуда сегодня можно пригнать машину слегка дороже, зато новую и без повреждений. Поэтому в сегменте «электричек» Tesla потеряла свои позиции на рынке.

— Раньше весьма популярным был Ford Fusion, а сейчас его вообще не спрашивают. Немалый спрос идёт на «паркетники» Chevrolet Equinox, Ford Escape и Explorer. Возможно, у нас такой контингент клиентов, однако частенько к нам обращаются за пикапами: Chevrolet, RAM, GMC и Toyota. По собственным ощущениям, предпочтения не сильно изменились.

— Вы связываете потерю интереса к Tesla с китайскими электрокарами. А может, люди опасаются, что указ о нулевой растаможке для электромобилей не продлят?

— Снижение заказов на «Теслы» наблюдается около года — это уже длительный тренд. Я связываю его с тем, что машины данной марки пригоняли к нам с целью дальнейшей перепродажи в Россию. Но РФ обложили санкциями, появились предложения от китайцев, причём за довольно вменяемые деньги для нового электромобиля. Соответственно, по цепочке интерес белорусских клиентов к Tesla упал.

— Что происходит с доставкой и стоимостью?

— Раньше у нас были свои аккаунты на аукционах, но после введения санкций доступ к ним был заблокирован, как и многим другим белорусским организациям из этой сферы. После ограничения нам пришлось пользоваться услугами (паролями и логинами) транспортной компании-партнёра. Из-за этого произошло удорожание: за каждую машину мы платим им порядка 150—200 долларов. Разумеется, стоимость доставки стала выше, но не так ощутимо — до $500. В принципе, в плане расценок в логистике катастрофических изменений не произошло.

— Тем не менее нюансы с этим сейчас наблюдаются… Начали поступать звонки от клиентов, которые более подкованы в вопросе покупки автомобилей из США. Они банально проверяют и сравнивают у разных посредников стоимость услуги по подбору, доставки и прочего. Мы просчитываем под конкретную машину из аукционного лота, чтобы не быть голословными. И нередко слышим вопросы, мол, почему так дёшево. Подобное нас удивляет.

Уже в процессе общения с клиентами выясняется, что другие организации — не будем их называть — озвучивают сумму на тысячу-две долларов больше, объясняя это санкциями. Причин приводят целый ворох. Последние три недели мы наблюдаем подобный тренд.

— Бывало, даже наши знакомые делились, что они купили автомобиль через приятеля в другой компании. У нас просили просчитать доставку на всякий случай, для сравнения.

— Хорошо. Предлагаю продемонстрировать на конкретном примере, — просим Виталия произвести наглядный расчёт.

— Реальный случай — Subaru Forester, находящийся на восточном побережье, то есть ближе к нам. Обнаружилась разница в $2 000 по сравнению с нашими расчётами. Цену на доставку заломили — 3 250 долларов, причём это только до Клайпеды, ещё 550 евро — автовоз до Минска. Это немыслимые деньги! В другой истории клиента разница получилась более внушительной: за доставку пикапа из Сиэтла до Минска — $7 500. Чтобы вы понимали, мы недавно привезли тоже пикап из Аляски в Беларусь за $5 500. Так это ведь Аляска, откуда машину везут до Сиэтла, а после в порт на восточном побережье.

— Наша рекомендация простая: перепроверяйте и сравнивайте цены в разных компаниях! Более того, нужно заранее оговаривать сумму за доставку — перед тем как делать ставку за лот. В обязательном порядке просите агента рассчитать стоимость логистических услуг.

Мы слышали уже и о другой форме ухищрений: людям помогают выиграть лот, а доставку рассчитывают, формируя ничем не обоснованный прайс. Грубо говоря, человека ставят перед фактом, когда отказаться он уже не может: торги выиграны и деньги отправлены. Бывает и такое, что посредник отвечает клиенту, мол, оплачивать доставку будете, когда машина придёт в Клайпеду. Преподносят это в виде преимущества для клиента, якобы оплачивать всё сразу не требуется. А по прибытии контейнера в Клайпеду озвучивают баснословную цифру, когда машина уже куплена и отказаться от неё нереально — за каждый день простоя тоже капают деньги. Посему просите агентов прописывать в договоре и заранее закреплять стоимость доставки.

Неучтённые расходы не должны добавляться по факту, иначе это чистой воды мошенничество. Я объясняю распространённость такой простой рабочей схемы падением потока и количества заказов на машины из США после введения санкций. Оправдываю ли подобные ухищрения? Нет.

— Допустим, цена не завышенная, а совершенно реальная — озвученная транспортной компанией. Получается, со стороны посредника нет никакого обмана? Наш читатель может подумать, что мы наговариваем на одних, выгораживая других.

— Вообще, есть три основные крупные логистические компании. Цены у них отличаются на плюс-минус $100. Объясняются схожие прайсы тем, что они между собой конкурируют. Более того, нам очень часто поступают звонки от конкурентов организации, с которой мы работаем. Предлагают стоимость на 50—100 долларов меньше. Иногда крупные игроки даже демпингуют, стремительно снижая цену на услугу, а никак не наращивают.

Почему-то белорусские контрагенты объясняют эфемерные ценники санкциями. Ещё раз: объёмы сейчас упали, поэтому транспортные компании стараются не потерять старых клиентов и забрать новых у конкурентов. Естественно, переманивают прежде всего доступной ценой.

— Что будет со сферой пригона автомобилей из США? Всё-таки изменения происходят и в Беларуси, и в России. Да и ажиотажного спроса на «вторичке» не наблюдается, наша база объявлений постоянно растёт…

— Мне кажется, что направление ко всему адаптируется. В плане возросшего в РФ утильсбора пострадали автомобили с объёмом двигателя более трёх литров. Пригон подобных машин упадёт. Как правило, белорусы редко приобретают авто с такими моторами для себя — чаще на перепродажу в Россию. Значит, финансово привозить их станет нецелесообразно.

— Зато возрастёт число сделок по покупке современных гибридных машин и авто с объёмом менее трёх литров. Если раньше условная Toyota Sienna предлагалась с 3,5-литровым мотором, то сейчас — 2.5 Hybrid. Ассортимента хватит однозначно, — уверен Виталий.

«В Европе хорошо чувствует себя сегмент до 20 тысяч долларов»

Озвучить обстановку в отрасли по пригону автомобилей из Европы мы попросили работников avto-device.by и их польской компании-партнёра. Совместно фирмы осуществляют подбор и доставку машин с аукционов стран ЕС.

— Что сейчас происходит со сферой пригона авто из ЕС: стало ли меньше покупателей или уровень заказов не изменился?

— Традиционно к концу года спрос становится немного выше, чем обычно. Однако это касается преддверия новогодних праздников, так как далее до февраля можно уже не увидеть такого потока клиентов. Посему для авто с ДВС ситуация с увеличением заказов — сезонная. До ноября — подъём, а далее последует спад, который будет длиться до новогодних праздников.

Также сейчас увеличение заказов накладывается на то, что до конца текущего года действует нулевая растаможка на электромобили для граждан Республики Беларусь. Соответственно, покупатели стремятся успеть, чтобы обойтись без уплаты таможенной пошлины. Мы говорим про европейские автомобили, ведь срок их доставки занимает около месяца. Если спохватиться и пробовать заказывать в Китае, то есть большой риск, что из-за долгой логистики электрокар попросту не успеют привезти.

Подытожим: высокий спрос на Hyundai Ioniq, BMW iX, Audi e-tron компенсирует поток клиентов, делая окончание года особенным по сравнению с прошлым.

— Перегонщики любят говорить, якобы в Европе стало меньше автомобилей, которые можно пригнать в Беларусь. Отсюда и подросшая цена. Так ли это?

— На самом деле европейский автомобильный рынок имеет широкий ассортимент. Очень много машин на разные нужды и кошельки. Хорошо чувствует себя сегмент до 20 тысяч долларов. Это французские Peugeot 3008, Renault Megane и Grand Scenic, Citroen C4 Grand Picasso Spacetourer. Последнее время пользуется спросом Opel Grandland X. Данные модели представлены в разных модификациях на европейских лизинговых аукционах.

Если разбивать по сегментам, то до $20 000 белорусы выбирают дизельные «французы», но мелькают и «Опели». В более высоком ценовом сегменте (до 30 тысяч долларов) господствуют Volkswagen, BMW и Audi. Дороже «тридцатки» — BMW, Audi и Mercedes-Benz.

На наш взгляд, в Европе не стало меньше автомобилей. Да, в 2020-м, ещё в ковидные времена, заводы изготавливали в малых объёмах новые машины, поэтому жители ЕС неохотно расставались со своим транспортом. Сейчас такой тенденции не наблюдается — там довольно стабильная ситуация.

— А какие автомобили чаще всего заказывают белорусы?

— Как правило, это машины в сегменте до 20 тысяч долларов под ключ — с растаможкой, доставкой и прочими обязательными платежами. Названия моделей я уже озвучивал: Peugeot 3008 и 5008, Renault Megane и Opel Grandland X.

— Желанным остаётся Volkswagen Passat, который реально приобрести в указанном ценовом диапазоне. Правда, это будет машина с 1,6-литровым мотором и пробегом более 200 тысяч километров, — отмечает собеседник. — Присутствует немалый интерес к Peugeot 5008 в максимальном оснащении и с двухлитровым двигателем, однако финальная стоимость окажется в районе 23—24 тысяч долларов.

— Вообще, нашему потребителю всегда интересны машины с заводским ЛКП — данный критерий находится в большем приоритете, чем комплектация и даже пробег. Нередко клиенты согласны брать менее оснащённые авто, если они имеют подробный отчёт и гарантию того, что транспортное средство будет в родной краске. На этом люди акцентируют внимание.

— Какие сейчас расценки на услуги по подбору автомобилей из Европы и доставке?

— Пожалуй, расценки остались прежними, если ориентироваться на эквивалент в долларах или евро. У нас цена составляет от 1100 рублей в зависимости от ценового диапазона искомого автомобиля. Бывает много индивидуальных запросов не только в подборе, но и, к примеру, выезде нашего специалиста в Германию для диагностики.

— В большинстве своем мы доставляем на застрахованных автовозах «восьмёрках», но иногда клиенты просят привезти машину в закрытом индивидуальном автовозе, либо «самоходом», чтобы сократить срок доставки. Некоторые аукционы осуществляют доставку, используя свои автовозы, что приводит к удорожанию. Если говорить про наиболее популярные локации таких стран как Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Швеция, то в среднем логистика до СВХ в Минске обходится в 1 500 евро.

Когда речь заходит про нестандартные локации, сильно удалённые (например, французский город Нант или южная часть Италии), то затраты могут составить и 1 800 евро. Нужно сказать, что и заказывают оттуда менее активно: такие регионы редко могут предоставить интересные предложения в хорошем состоянии.

— Всё чаще мы наблюдаем тенденцию, что в Беларусь пригоняют «непроходные» автомобили, то есть старше пяти лет. Насколько такие иномарки востребованы у вас?

— Скажем так: когда клиент ищет автомобиль для себя, имея ограниченный бюджет, то, конечно, рассматриваются и «непроходные» машины. Подобные обращения есть, хотя их не так много. Многие хотят популярные модели вроде Renault Megane 1.5 dCi на «автомате». Возрастом до пяти лет их мало, а вот постарше — встречаются.

Перекупщики тоже обращаются к данному сегменту: пробуют купить такие авто подешевле, а после пригоняют их в Беларусь для перепродажи. Из последних примеров — «непроходной» Opel Zafira, который под ключ обошёлся в 11 тысяч долларов. Вполне адекватное решение: 1,6-литровый дизель, 183 тысячи километров пробега, весь в родном ЛКП и с заменённым ГРМ. Хотя минивэн выпущен в ноябре 2017 года.

Сегмент однозначно живой и имеет популярность. Но опять же для личного пользования он не такой интересный, как для варианта перепродажи.

— Какие «непроходные» авто чаще заказывают и сколько они стоят?

— Renault Grand Scenic третьего поколения, Renault Megane, Citroen C4 (выпущенные после 2015 года) — пожалуй, главная тройка «непроходных» моделей. Нередко разница между такими предложениями и «проходными» составляет тысячу евро и менее, но подобных автомобилей больше в наличии.

Состояние у них ничем не отличается, поэтому нет особой разницы в подборе машин одной и второй категорий.

— На ваш взгляд, что дальше ждёт сферу пригона автомобилей из Европы?

— Как мы видим сейчас, момент, когда начался бум автомобильного пригона, постепенно сходит на нет. Многие, кто разово решил заработать, обожглись, продав машины из Европы в ноль, а то и в минус. Думаю, принципиально ничего не изменилось, ведь крупные игроки, профессионально этим занимающиеся, остались. Отсеиваются перекупщики, пытавшиеся заработать в период ажиотажа. Бешеный спрос прекратился — активность с их стороны тоже упала.

Тем более сейчас появляются проблемы с экспортом и пересечением границы, а это риски, которые могут себе позволить только профессионалы в сфере автобизнеса.

«Выбор становится больше, но цены не снижаются»

Дмитрий Макаревич, главный редактор портала av.by, также прокомментировал происходящее на вторичном рынке Беларуси.

— С начала 2023 года мы фиксируем непрерывный рост количества частных объявлений на нашем сайте. В среднем база объявлений av.by прирастала на 5—7% в месяц, и, уверен, такая тенденция продолжится до конца года. Это говорит о том, что желающих продать автомобиль в Беларуси больше, чем тех, кто хочет купить его. Однако, невзирая на то, что выбор становится больше, цены не снижаются. Подобное явление скорее исключение, нежели правило. И причин тут, на мой взгляд, несколько. Во-первых, белорусы привыкли жить с оглядкой на курс доллара, с начала года подорожавшего на 22%. И если в валютном эквиваленте цены изменялись в пределах 2—3%, то в рублёвом — куда значительнее. Стоит ли говорить, что в таких условиях купить 3—5-летний автомобиль (а они наиболее ликвидные) среднестатистическому белорусу стало ещё сложнее? Продажа — тоже риск, ведь до более свежей машины придётся добавить по курсу, который ежедневно растёт, — полагает эксперт.

— Во-вторых, стабильно высокие цены на вторичном рынке удерживает и дефицит новых автомобилей в салонах дилеров. За последние десять месяцев ядро продаж формирует лишь один бренд — Geely. Но и там сохраняются очереди. Остальные китайские марки, представленные в нашей стране, лишь в единичных случаях могут похвастаться 1 000 реализованных авто. В подавляющем большинстве счёт идёт на десятки. А в бюджетном сегменте (до $20 000) предложение остаётся крайне ограниченным. И это большая проблема для нашего рынка, — заключает Дмитрий.

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