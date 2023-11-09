Новый рекорд: бойцы СБУ уничтожили 20 российских целей за ночь 9.11.2023, 19:10

Видеофакт.

Бойцы подразделения ЦСО «А» СБУ «Білий вовк» уничтожили 20 вражеских целей за одну ночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы опубликовали видеозапись с фрагментами своей боевой работы. Достижение украинских воинов - 8 танков, 3 САУ «Мста-С», 3 гаубицы «Д-30», 1 бронированная боевая машина и 5 укреплений с не менее чем 17 российскими оккупантами.

«Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам. И рассеяли тьму огнем сожженной вражеской техники», - говорится в комментарии к видео.

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