Новый рекорд: бойцы СБУ уничтожили 20 российских целей за ночь
- 9.11.2023, 19:10
Видеофакт.
Бойцы подразделения ЦСО «А» СБУ «Білий вовк» уничтожили 20 вражеских целей за одну ночь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы опубликовали видеозапись с фрагментами своей боевой работы. Достижение украинских воинов - 8 танков, 3 САУ «Мста-С», 3 гаубицы «Д-30», 1 бронированная боевая машина и 5 укреплений с не менее чем 17 российскими оккупантами.
«Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам. И рассеяли тьму огнем сожженной вражеской техники», - говорится в комментарии к видео.