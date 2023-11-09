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В Могилеве в ЖК «Талисман» грязь засосала ребенка и грузовик

  • 9.11.2023, 19:12
В Могилеве в ЖК «Талисман» грязь засосала ребенка и грузовик

Ребенка удалось спасти.

Жильцы нового микрорайона «Талисман» рассказали о своих проблемах в инстаграм-аккаунте promogilev24.

Во дворе дома рабочие трудятся буквально по колено в грязи. Технику, которая обслуживает участок, засосало, как в болото.

Но машина — это не самое страшное. Жительница рассказывает, что один ребенок из новостройки застрял в вязкой глине так сильно, что его пришлось вытаскивать строителям и нести домой. Конечно, ребенок сильно перепугался, потому что не мог выбраться из западни самостоятельно.

Хоть дома и новые — претензий хватает и по ним. Недавно потекла канализация и украсила дурно пахнущими подтеками квартиры и подъезды. Жильцы позвонили в ЖЭУ и на 115, но там ничем конкретным не помогли. На 115 лишь обнадежили, что, если до 10 ноября ничего не изменится, дом поставят на учет.

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