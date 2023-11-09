В Украине осталось только два миллиардера 8 9.11.2023, 19:27

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Такого не было как минимум с 2006 года.

В Украине осталось только два миллиардера. Такого не было как минимум с 2006 года, пишет «Новое время». Именно с тех пор издание анализирует и каждую осень публикует список самых богатых бизнесменов Украины.

На первом месте расположился Ринат Ахметов, СКМ. Его состояние оценивается в $6,59 млрд – это минус 43% к 2021 году.

Вторую строчку рейтинга занял Виктор Пинчук, EastOne, с состоянием $1,72 млрд, что на 34% меньше, чем в 2021-м.

Замыкают тройку богатейших украинцев Петр и Алексей Порошенко, Roshen, с состоянием $954 млн (-37%).

Далее в списке расположились:

→ Александр и Галина Гереги, Эпицентр-К ($907 млн, -38%),

→ владелец Revolut Влад Яценко ($894 млн, -30%),

→ Алексей Шевченко, Grammarly ($865 млн, +124%),

→ Максим Литвин, Grammarly ($865 млн, +124%),

→ Вадим Новинский, Смарт-Холдинг ($852 млн, -65%),

→ Игорь Коломойский, Приват ($639 млн, -55%),

→ Андрей Веревский, Kernel ($567 млн, +10%).

В глобальном списке Forbes по итогам 2022 года было пятеро украинских бизнесменов. Ахметов занимал 445-е место. Также в рейтинг попали Виктор Пинчук ($2,1 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд), Константин Жеваго ($1,3 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд).

В данных Bloomberg Billionaires Index на 9 ноября 2023 года Ахметов находится на 462-м месте ($5,37 млрд), Пинчук в список пятисот богатейших людей мира не попал.

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