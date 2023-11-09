«Проснулась звездой YouTube» 4 9.11.2023, 19:32

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Героиня конфликта на границе Литвы и Беларуси объясняет про разные очереди перед пунктом пропуска.

«На видео драки с литовского-белорусской границы засняли меня. И чтобы впредь подобных потасовок на границе не было, расскажу, как устроена очередность проезда для белорусских и литовских граждан», – с такими словами позвонила сегодня утром в редакцию «АвтоГродно» Виктория.

Конфликт на границе

Этот конфликт случился в ночь с 31 октября на 1 ноября, в очереди на границе к литовскому пункту пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони»).

В этот день многие литовцы ехали в Беларусь на кладбища в связи с поминальным днем «Деды».

В очереди к пункту пропуска между некоторыми белорусскими и литовскими автомобилистами возник конфликт по поводу того, должны ли литовцы стоять в общей длинной очереди на въезд в пункт пропуска либо могут проехать параллельно по своей очереди.

Далее версии конфликта различаются. Например, в литовских СМИ вышли материалы о том, что белорусы ложились на дорогу, перекрывали проезд литовским автомобилям. И что лишь полиция смогла разобраться.

В ответ на это, читатель «АвтоГродно», ставший очевидцем тех событий, прислал видео конфликта и уточнил, что большинство литовцев стояли в общей очереди к пункту пропуска, но затем к началу очереди подъехали другие литовские машины и вот тогда начался конфликт. В частности, очевидец пояснял: "Мы, белорусы, ехали с поляком в салоне. Нам пограничник сказал становиться в общую очередь. Но почему тогда в отдельной очереди должны стоять литовцы, среди которых были и белорусы?"

Видео потасовки:

Сегодня, 9 ноября, в редакцию «АвтоГродно» позвонила Виктория:

– На видео, которое вышло на «АвтоГродно», засняли меня. Просыпаюсь сегодня, а я уже звезда Ютуба. Но меня возмутила несправедливость, как очевидец все преподнес, он заблуждается. Так как я непосредственная участница тех событий, хочу пояснить ситуацию и пускай она будет примером на будущее.

Виктория призналась, что она белоруска, но замужем за литовцем, имеет литовский ВНЖ.

– Сейчас я проживаю в Беларуси, но раз в неделю езжу к мужу в Литву. Езжу давно и регулярно, поэтому хорошо знаю порядки на границе, основанные на международных правилах, – говорит Виктория.

Кто едет через «европасы» на границе с Беларусью?

Уточним, что в литовских и польских пунктах пропуска на границе с Беларусью есть так называемые «евпропасы» – отдельные каналы для оформления лиц с паспортами Евросоюза. Вот как они выглядят в том самом пункте пропуска «Шальчининкай»:

К сожалению, мы не нашли официальных документов о том, кто именно может ехать через «европасы». Виктория обещает запросить эту информацию у литовских пограничников во время следующей поездки – и мы обновим материал.

Но со слов Виктории: «Я уточняла у пограничников, через «европасы» едут граждане ЕС и члены их семей. Нельзя гражданам других стран, например Беларуси, подсадить к себе в машину гражданина ЕС и вместе с ним поехать через «европас».

Последнее утверждение спорно. Редакции «АвтоГродно» доподлинно известны случаи, когда через «европас» без проблем оформляли белорусские автомобили с белорусскими гражданами, при этом в салоне находился один человек с паспортом ЕС. Виктория считает, что это личное исключение сотрудников погранпункта. Если можете дополнить, пишите.

Должны ли в общей очереди перед пунктом пропуска стоять автомобили из ЕС и Беларуси?

– К сожалению, нет официальных норм о том, как должна формироваться очередь до пункта пропуска. Но ведь логично, что если в пункте пропуска есть «европасы», то и очередь к ним должны быть отдельная даже за пределами пункта пропуска. Как у автобусов и грузовиков, у которых в пункте пропуска тоже свои коридоры. На белорусской стороне разделений на автомобили РБ и автомобили ЕС нет, поэтому на белорусской стороне стоим все вместе. Это ведь логично, – рассуждает Виктория.

Что было в очереди в ту ночь, 1 ноября?

– Сколько я езжу, всегда со стороны Литвы к пункту пропуска были отдельные очереди из легковых автомобилей РБ и автомобилей ЕС. Поэтому мы сразу поехали к пункту пропуска, где встретили негодование со стороны некоторых белорусских водителей. Они просили посмотреть наши паспорта, мы показывали. Я объясняла, что со мной муж литовец, что у меня литовский ВНЖ по воссоединению с семьей. Но окружающим было без разницы, от нас требовали, чтобы мы поехали в конец очереди, – вспоминает Виктория.

Женщина говорит, что прошлась по длинной очереди перед пунктом пропуска и пообщалась с другими людьми в автомобилях с литовскими номерами.

– Многие литовцы, стоявшие в длинной очереди, даже не знали, что могут ехать параллельно, сразу в пункт пропуска на «европас». Мы с ними обсудили ситуацию и решили вместе ехать на «европасы». Тем временем в начале очереди два белоруса активно мешали проезду. Это правда, что они ложились на дорогу, потом один из них садился на крышку капота, вы это уже видели на видео, – поясняет Виктория.

Конфликт лишь разгорелся, когда Виктория сходила в пункт пропуска за пограничником. Он сказал, что за последний день полиция сюда приезжала уже дважды, но в этот раз он сам вышел к шлагбауму и объяснил правила, вот тогда литовские машины поехали внутрь. И если при пограничнике первая часть проехала без проблем, то после ухода пограничника один из белорусских мужчин стал снова мешать проезду, сев на капот Citroen Cactus.

– Хочу добавить, что у въезда в пункт пропуска есть желтая разметка, на которой запрещено останавливаться и за что в Литве предусмотрен штраф. Белорусские машины стояли на ней, закрывая проезд в ПП. Еще все нам говорили, что нейтральная полоса заполнена автомобилями и якобы поэтому нам нельзя заезжать, но нет, там было пусто. И вместо того, чтобы всем ехать, мы все снаружи стояли и ругались, – говорит женщина.

Желтая разметка перед пунктом пропуска, на которой запрещено останавливаться

– Резюмируя, добавлю, что нас не пускали белорусы только потому, что мы едем, а они стоят. Да, я сама понимаю, что 10-20 часов в очереди, это очень много. В данной ситуации было видно, что литовская линия пустая, что персонал пункта пропуска нас ждет, причем на «европасах» работают отдельные люди, то есть мы не отвлекали персонал ПП на себя, – говорит Виктория.

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