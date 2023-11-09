В центре Гродно выросли опята

В центре Гродно выросли опята2
- 9.11.2023, 19:47
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Кто-то уже даже успел их подрезать.
В этом году грибной сезон складывается неоднозначно. Кто-то привозит из леса ведра и багажники боровиков, а другие говорят, что даже проверенные места не радуют обильными урожаями.
Впрочем, не всегда за грибами стоит ехать в глухую чащу за десятки километров от города.
Иногда сюрприз могут преподнести самые неожиданные места. Например, парк им Жилибера в Гродно вскоре также войдет в список обязательных для посещения грибниками локаций.
Здесь на площадке рядом с аттракционами читатели Newgrodno.by заметили целую поляну с опятами. Грибов много, правда, многие уже старые и для готовки не годятся.
«Видно, что кто-то уже собирал их. Есть много срезанных ножек», — рассказывает читатель, заглянувший на грибную поляну.
Отметим, что собирать грибы в городе будет не лучшей идеей. Ведь они очень хорошо накапливаются тяжелые металлы и другие вредные для организма элементы вплоть до радионуклидов. А в загазованном городском воздухе этого «добра» хватает. Употребление таких грибов чревато различными осложнениями.
Поэтому советуем отправляться на тихую охоту в лес. Тем более, говорят, вовсю пошли зеленки и подзелёнки, а еще «полезли» молодые польские.
Кстати, стоит помнить и неписанный закон грибников, мол, кто первый пришел, тот и все собрал. Говорят, опят на этом месте уже нет.
«Собрали два больших пакета. Пожарили. Было вкусно», — лаконично поделился впечатлениями один из читателей Newgrodno.by.