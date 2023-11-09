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В центре Гродно выросли опята

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  • 9.11.2023, 19:47
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В центре Гродно выросли опята

Кто-то уже даже успел их подрезать.

В этом году грибной сезон складывается неоднозначно. Кто-то привозит из леса ведра и багажники боровиков, а другие говорят, что даже проверенные места не радуют обильными урожаями.

Впрочем, не всегда за грибами стоит ехать в глухую чащу за десятки километров от города.

Иногда сюрприз могут преподнести самые неожиданные места. Например, парк им Жилибера в Гродно вскоре также войдет в список обязательных для посещения грибниками локаций.

Здесь на площадке рядом с аттракционами читатели Newgrodno.by заметили целую поляну с опятами. Грибов много, правда, многие уже старые и для готовки не годятся.

«Видно, что кто-то уже собирал их. Есть много срезанных ножек», — рассказывает читатель, заглянувший на грибную поляну.

Отметим, что собирать грибы в городе будет не лучшей идеей. Ведь они очень хорошо накапливаются тяжелые металлы и другие вредные для организма элементы вплоть до радионуклидов. А в загазованном городском воздухе этого «добра» хватает. Употребление таких грибов чревато различными осложнениями.

Поэтому советуем отправляться на тихую охоту в лес. Тем более, говорят, вовсю пошли зеленки и подзелёнки, а еще «полезли» молодые польские.

Кстати, стоит помнить и неписанный закон грибников, мол, кто первый пришел, тот и все собрал. Говорят, опят на этом месте уже нет.

«Собрали два больших пакета. Пожарили. Было вкусно», — лаконично поделился впечатлениями один из читателей Newgrodno.by.

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