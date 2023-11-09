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Германия объявила, что сделает свою армию «основой обороны Европы»

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  • 9.11.2023, 20:06
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Германия объявила, что сделает свою армию «основой обороны Европы»

Российское вторжение в Украину «коренным образом изменило роль Германии».

Правительство Германии заявило, что усилит свои вооруженные силы настолько, что они станут основой сдерживания и коллективной обороны в Европе. Это продолжение политики укрепления немецкой армии после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Соответствующее заявление было сделано 9 ноября, вместе с принятием новых оборонных директив, вышедших впервые с 2011 года, когда Германия приостановила призыв в армию, отмечает Reuters.

В этих директивах расписана политика «Zeitenwende» («Изменения эпох») по обороне. О нем канцлер Олаф Шольц объявил после российского вторжения. В феврале 2022 года он сделал первый шаг к восстановлению армии после десятилетий ее ослабления после холодной войны. Тогда был создан специальный фонд в размере 100 млрд евро для закупки современного вооружения.

Министр обороны Борис Писториус в вышедшей 9 ноября статье для Tagesspiegel заявил, что агрессивная война России против Украины означает, что континент столкнулся с новой военной угрозой, которая «коренным образом изменила роль Германии и Бундесвера». В ответ на это ухудшение ситуации в области безопасности Берлин стремится сделать немецкие вооруженные силы «основой сдерживания и коллективной обороны в Европе», отметил он.

Писториус заявил, что партнеры Германии ожидают, что страна примет роль лидера. Объявив о фундаментальных изменениях во всех областях деятельности Бундесвера, чтобы сделать его «готовым к войне», министр сказал, что будущая структура немецких вооруженных сил «будет определяться тем, что необходимо для обороны страны и ее союзников».

Он не предоставил никаких подробностей относительно предполагаемых изменений.

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