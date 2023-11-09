Потеря водительского удостоверения: сколько придется заплатить за выдачу нового? 1 9.11.2023, 20:08

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И что грозит за езду с просроченными правами.

В ГАИ Брестчины напомнили, что грозит за езду с просроченными правами и сколько придётся заплатить водителю, если он потерял этот документ.

В случае управления транспортом с в/у, срок действия которого истёк, в первый раз выпишут штраф от 5 до 20 базовых величин, то есть от 185 до 740 BYN. При повторном таком нарушении предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 50 БВ (740—1 850 рублей), или общественные работы, или административный арест. В третий раз в течение года за езду за рулём без прав предусмотрена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 317-2 УК).

В случае утраты водительского удостоверения плата за его выдачу составляет 3 БВ, что равняется 111 белорусским рублям.

Напомним, под понятием «водитель без права управления транспортным средством» подразумевается не только лишённый в/у или никогда не имевший удостоверения человек. Те, кто ездит с просроченным документом либо находится за рулём ТС с отсутствием нужной категории, также подпадают под данную категорию.

Что нужно сделать, если вы хотите обменять в/у? Необходимо обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции с заявлением. При этом надо иметь документ, удостоверяющий личность, старое водительское удостоверение, медицинскую справку о состоянии здоровья и документ об оплате услуги.

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