В Могилеве заметили редчайшую для Беларуси утку 1 9.11.2023, 20:27

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Настоящее событие для орнитологов.

Мандаринка — красивая и яркая небольшая уточка, которая в Японии, Китае и Корее много веков украшала парки и сады. В Беларуси такая птица — большая редкость, пишет mogilev.online.

Селезень мандаринки каким-то образом оказался в Могилеве. Как рассказал наш фотокорреспондент, самец ухлестывал за местными утками, и белорусским селезням это не сильно нравилось — они даже отгоняли заморского кавалера от своих дам.

К слову, редкость мандаринки в Беларуси — не пустые слова. В 2020 году зарегистрировано только одно появление уточки — в Раубичах Минского района, в 2021 году три — в Борисове и Слониме, а в 2022 — только один раз в Слониме. В Могилевской области сообщений о появлении мандаринки мы и вовсе не нашли.

Так как мандаринка занесена в Красную книгу, просим могилевчан отнестись аккуратно и бережно к этой пестрой диковинке.

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