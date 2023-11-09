закрыть
9 ноября 2023, четверг, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы не живем, а выживаем»

  • 9.11.2023, 20:40
  • 1,466
«Мы не живем, а выживаем»

Белорусы раскритиковали социальную скидку в магазинах и ассортимент товаров по ней.

До конца нынешнего года ретейл будет предоставлять пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям 10-процентную социальную скидку на некоторые товары. «Зеркало» узнало у пользователей льготой, довольны ли они скидочным ассортиментом и сколько денег им удается сэкономить.

В начале года журналисты писали про скидку на товары, которую по соглашению с МАРТ торговые сети предоставляли льготной категории граждан. Белорусы тогда отмечали, что ассортимент этих продуктов небольшой, мол, год назад, когда такое решение только было принято, закупаться было выгоднее. Дело в том, что после появления этой скидки ритейл стал отказываться от других скидок. Сегодня ситуация осталась примерно на таком же уровне.

Многодетная минчанка Алина (имена героев в тексте изменены) рассказала, что иногда покупает в магазинах товары по социальной скидке. По ее мнению, ассортимент этих позиций невелик, туда входят самые дешевые базовые продукты отечественного производства.

— К примеру, раньше по скидке можно было купить разный творог, а сейчас такого нет. Мясо льготное продают с кожей и костями, мои такое не едят. Правда, осталась возможность купить курицу, но только если она будет целой тушкой, на разделку льготы нет, — рассказала Алина.

Если льготнице нужен батон, то чтобы было минус 10%, надо брать нерезаный и без разных добавок вроде изюма или орехов.

— Думают, мол, если льготник позволит себе такие изыски, то деньги у него есть.

По подсчетам женщины, за счет предоставленной скидки в 10% она экономит около 15 рублей в месяц. Она говорит, что такая сумма не играет роли для семейного бюджета. Например, сегодня она побывала в магазине и заплатила за продукты 21 рубль 87 копеек, ее социальная скидка составила 99 копеек.

— Ничего я уже не хочу, — ответила женщина на вопрос о том, какие бы товары она хотела видеть в перечне для льготников. — Детей льготников в школе перестали кормить бесплатно (уточним, что речь не о полной отмене бесплатного питания, а о сокращении. — Прим. ред.), а у моего ребенка в школе 7 уроков, да еще около двух часов танцы. Голодает…

Инна живет в областном центре, ее ребенок — инвалид-колясочник. Женщина рассказала, что регулярно пользуется социальными скидками. Для этого она оформила карточки в нескольких сетевых магазинах. Среди них — reen, «Копеечка», «Евроопт», «Санта».

— Больше всего товаров по социальной льготе в Green. Покупая там продукты, я могу сэкономить ребенку на вкусняшку. В других магазинах ассортимент победнее, так что экономия получается так себе. А если закупаться в «Маяке» или «Грошике», то там без социальной скидки экономия больше с общего чека (при покупке товаров по карте сети. — Прим. ред.), — рассказала собеседница.

Женщина сообщила, что ей было бы легче жить, если бы власти сделали скидку на междугородний проезд на автобусе или поезде. Ведь из-за болезни ребенка семье приходится часто ездить в Минск.

— Или взять лекарства. Вроде как они бесплатно ребенку-инвалиду положены, а их выписывают очень мало и самые дешевые. И транспортный налог почему-то для родителей детей инвалидов не уменьшили. А у нас машина практически только из-за ребенка, по автобусам тяжело с инвалидной коляской перемещаться. Так что мы не живем, а выживаем. Социальная льгота на несколько продуктов легче нашу жизнь не сделала.

Из-за состояния здоровья Андрей вышел на пенсию раньше положенного, мужчине дали вторую группу инвалидности и пенсию, сегодня она составляет около 630 рублей. Выживать на эти деньги ему одному было бы трудно, спасает жена, она работает, поэтому большую часть бюджета складывается из ее заработка.

— Я решил пользоваться социальными скидками сразу, как только их ввели. А потом смотрю, что экономия выходит меньше, чем когда сами торговые сети устраивали разные распродажи и акции. Помню, тогда скидка могла достигать 7% от суммы чека. Были акционные дни, когда распродавали определенный товар, это было выгодно для магазина, да и сами люди оставались довольны, — рассказал Андрей.

Андрей подсчитал, что сегодня сумма скидки по чеку «смехотворная», она держится на уровне 2−3%. При среднем чеке в 10 рублей экономия составляет примерно 25 копеек. По его мнению, список продуктов, который предлагается льготникам, нужен только для того, «чтобы не испытывать чувство голода».

— Наимудрейшее чиновничество определило, что пожилые люди (в основном они относятся к льготной категории) спокойно проживут без нормального мяса и рыбы. Витамины, содержащаяся к примеру, в лимонах, им совсем ни к чему. А производителям, допустим, молока, достаточно обработать сырье другой температурой, написать на этикетке «супер пастеризация» или синонимы — все, это уже не социально значимый продукт. Такого молока в магазинах 70%.

Мужчина недоумевает, почему льготникам предлагают покупать со скидкой только замороженное мясо цыпленка, а если птица охлажденная, хоть и в тушке, то ее можно купить только по полной стоимости.

— Сделали обязаловку для магазинов, якобы, позаботились о людях. А торговля вынуждена была согласиться на такие условия, хотя им это невыгодно, — считает Андрей.

Он и его жена пытаются питаться разнообразно, покупают продукты не только, которые предлагают льготникам. Однако собеседник отмечает: такое продолжится до тех пор, пока жена не уйдет на пенсию, что будет потом, он предсказывать не берется.

— Наверное придется покупать то, что предлагают. Например, у нас есть знакомая пенсионерка, она сама не может ходить по магазинам, мы ей привозим продукты. Она очень рада товарам по социальной скидке, пусть хоть такая, чем ничего вообще.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко