«Мы не живем, а выживаем» 9.11.2023, 20:40

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Белорусы раскритиковали социальную скидку в магазинах и ассортимент товаров по ней.

До конца нынешнего года ретейл будет предоставлять пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям 10-процентную социальную скидку на некоторые товары. «Зеркало» узнало у пользователей льготой, довольны ли они скидочным ассортиментом и сколько денег им удается сэкономить.

В начале года журналисты писали про скидку на товары, которую по соглашению с МАРТ торговые сети предоставляли льготной категории граждан. Белорусы тогда отмечали, что ассортимент этих продуктов небольшой, мол, год назад, когда такое решение только было принято, закупаться было выгоднее. Дело в том, что после появления этой скидки ритейл стал отказываться от других скидок. Сегодня ситуация осталась примерно на таком же уровне.

Многодетная минчанка Алина (имена героев в тексте изменены) рассказала, что иногда покупает в магазинах товары по социальной скидке. По ее мнению, ассортимент этих позиций невелик, туда входят самые дешевые базовые продукты отечественного производства.

— К примеру, раньше по скидке можно было купить разный творог, а сейчас такого нет. Мясо льготное продают с кожей и костями, мои такое не едят. Правда, осталась возможность купить курицу, но только если она будет целой тушкой, на разделку льготы нет, — рассказала Алина.

Если льготнице нужен батон, то чтобы было минус 10%, надо брать нерезаный и без разных добавок вроде изюма или орехов.

— Думают, мол, если льготник позволит себе такие изыски, то деньги у него есть.

По подсчетам женщины, за счет предоставленной скидки в 10% она экономит около 15 рублей в месяц. Она говорит, что такая сумма не играет роли для семейного бюджета. Например, сегодня она побывала в магазине и заплатила за продукты 21 рубль 87 копеек, ее социальная скидка составила 99 копеек.

— Ничего я уже не хочу, — ответила женщина на вопрос о том, какие бы товары она хотела видеть в перечне для льготников. — Детей льготников в школе перестали кормить бесплатно (уточним, что речь не о полной отмене бесплатного питания, а о сокращении. — Прим. ред.), а у моего ребенка в школе 7 уроков, да еще около двух часов танцы. Голодает…

Инна живет в областном центре, ее ребенок — инвалид-колясочник. Женщина рассказала, что регулярно пользуется социальными скидками. Для этого она оформила карточки в нескольких сетевых магазинах. Среди них — reen, «Копеечка», «Евроопт», «Санта».

— Больше всего товаров по социальной льготе в Green. Покупая там продукты, я могу сэкономить ребенку на вкусняшку. В других магазинах ассортимент победнее, так что экономия получается так себе. А если закупаться в «Маяке» или «Грошике», то там без социальной скидки экономия больше с общего чека (при покупке товаров по карте сети. — Прим. ред.), — рассказала собеседница.

Женщина сообщила, что ей было бы легче жить, если бы власти сделали скидку на междугородний проезд на автобусе или поезде. Ведь из-за болезни ребенка семье приходится часто ездить в Минск.

— Или взять лекарства. Вроде как они бесплатно ребенку-инвалиду положены, а их выписывают очень мало и самые дешевые. И транспортный налог почему-то для родителей детей инвалидов не уменьшили. А у нас машина практически только из-за ребенка, по автобусам тяжело с инвалидной коляской перемещаться. Так что мы не живем, а выживаем. Социальная льгота на несколько продуктов легче нашу жизнь не сделала.

Из-за состояния здоровья Андрей вышел на пенсию раньше положенного, мужчине дали вторую группу инвалидности и пенсию, сегодня она составляет около 630 рублей. Выживать на эти деньги ему одному было бы трудно, спасает жена, она работает, поэтому большую часть бюджета складывается из ее заработка.

— Я решил пользоваться социальными скидками сразу, как только их ввели. А потом смотрю, что экономия выходит меньше, чем когда сами торговые сети устраивали разные распродажи и акции. Помню, тогда скидка могла достигать 7% от суммы чека. Были акционные дни, когда распродавали определенный товар, это было выгодно для магазина, да и сами люди оставались довольны, — рассказал Андрей.

Андрей подсчитал, что сегодня сумма скидки по чеку «смехотворная», она держится на уровне 2−3%. При среднем чеке в 10 рублей экономия составляет примерно 25 копеек. По его мнению, список продуктов, который предлагается льготникам, нужен только для того, «чтобы не испытывать чувство голода».

— Наимудрейшее чиновничество определило, что пожилые люди (в основном они относятся к льготной категории) спокойно проживут без нормального мяса и рыбы. Витамины, содержащаяся к примеру, в лимонах, им совсем ни к чему. А производителям, допустим, молока, достаточно обработать сырье другой температурой, написать на этикетке «супер пастеризация» или синонимы — все, это уже не социально значимый продукт. Такого молока в магазинах 70%.

Мужчина недоумевает, почему льготникам предлагают покупать со скидкой только замороженное мясо цыпленка, а если птица охлажденная, хоть и в тушке, то ее можно купить только по полной стоимости.

— Сделали обязаловку для магазинов, якобы, позаботились о людях. А торговля вынуждена была согласиться на такие условия, хотя им это невыгодно, — считает Андрей.

Он и его жена пытаются питаться разнообразно, покупают продукты не только, которые предлагают льготникам. Однако собеседник отмечает: такое продолжится до тех пор, пока жена не уйдет на пенсию, что будет потом, он предсказывать не берется.

— Наверное придется покупать то, что предлагают. Например, у нас есть знакомая пенсионерка, она сама не может ходить по магазинам, мы ей привозим продукты. Она очень рада товарам по социальной скидке, пусть хоть такая, чем ничего вообще.

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