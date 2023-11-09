закрыть
9 ноября 2023, четверг, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

SpaceX запустит в космос первый спутник в истории Ирландии

  • 9.11.2023, 20:43
SpaceX запустит в космос первый спутник в истории Ирландии

Спутник создали студенты Университетского колледжа Дублина.

Ирландский исследовательский спутник 1 (EIRSAT-1), созданный студентами Университетского колледжа Дублина, готовится к запуску в космос. Об этом разработчики сообщили у себя в X (Twitter).

Проект был начат в рамках программы Академии Европейского космического агентства (ESA) «Запустите свой спутник!». Это будет первый спутник Ирландии.

Двухблочный космический аппарат несет три научных полезных нагрузки. Основная нагрузка – это гамма-модуль (GMOD), детектор, который будет изучать мощные гамма-всплески. Два других груза будут оценивать эффективность новых защитных оксидных термических покрытий для спутников и будут испытывать альтернативную систему управления ориентацией космических аппаратов под названием «Волновой контроль».

Проект помог Ирландии установить процедуры эксплуатации космических аппаратов, а Университетский колледж Дублина получил космическую инфраструктуру посредством чистого помещения и центра управления. Ранее запуск спутника EIRSAT-1 планировалось осуществить ракетой Arianespace Vega C, но теперь он будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 в конце ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко