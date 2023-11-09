SpaceX запустит в космос первый спутник в истории Ирландии 9.11.2023, 20:43

Спутник создали студенты Университетского колледжа Дублина.

Ирландский исследовательский спутник 1 (EIRSAT-1), созданный студентами Университетского колледжа Дублина, готовится к запуску в космос. Об этом разработчики сообщили у себя в X (Twitter).

Проект был начат в рамках программы Академии Европейского космического агентства (ESA) «Запустите свой спутник!». Это будет первый спутник Ирландии.

EIRSAT-1 Launch Update!! 🚀



Ireland’s first satellite @EIRSAT1 is going to be launching towards the end of November!



We will be posting updates here for the coming weeks so stay tuned 🥳😁#launch #cubesat #irelandsfirstsatellite pic.twitter.com/ESAOFFMYs2 — EIRSAT-1 (@EIRSAT1) November 7, 2023

Двухблочный космический аппарат несет три научных полезных нагрузки. Основная нагрузка – это гамма-модуль (GMOD), детектор, который будет изучать мощные гамма-всплески. Два других груза будут оценивать эффективность новых защитных оксидных термических покрытий для спутников и будут испытывать альтернативную систему управления ориентацией космических аппаратов под названием «Волновой контроль».

Проект помог Ирландии установить процедуры эксплуатации космических аппаратов, а Университетский колледж Дублина получил космическую инфраструктуру посредством чистого помещения и центра управления. Ранее запуск спутника EIRSAT-1 планировалось осуществить ракетой Arianespace Vega C, но теперь он будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 в конце ноября.

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