Белорус купил новый Geely со сколом на кузове 10 9.11.2023, 21:20

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Чем все закончилось?

Дмитрий зимой покупал автомобиль для своей мамы. Выбрали Geely Coolray в комплектации Comfort, определились с цветом, стали ждать. Вроде бы дождались, но начались проблемы: допуслуги (брать или не брать?), провели обработку кузова — появился скол. Это стало поводом для затяжного конфликта между клиентом и дилером. Выяснение отношений продолжилось в зале суда, где дилер потерпел поражение. Но точка в этой истории еще не поставлена.

«Нам сказали: в течение трех месяцев автомобиль будет»

— Двадцать восьмого февраля моя мама решила купить машину — Geely Coolray в комплектации Comfort. Я маме помогал на основании доверенности. Объездил салоны, изучил варианты. Очередь на эти модели была огромная, поэтому в одном из центров — «Лакшери Моторс плюс» на Орловской — мы сразу заказали машину в двух цветах: серебристый сатин и магнетический серый. Нам сказали: в течение трех месяцев автомобиль будет, — рассказывает Дмитрий.

Нужно отметить, что очереди в дилерских центрах и сейчас никуда не делись, причем именно на Coolray (а сейчас на BelGee X50), по многочисленным откликам наших читателей, они самые длинные. Три месяца — еще не худший вариант. Мы говорили с теми, кто ждет по полгода.

Дмитрий же рассказывает, что дилер обещание выполнил. Ну, почти.

— Машина была через три с половиной месяца. Может, это и нормально, хотя в это же время один из моих сотрудников у другого дилера получил авто за два месяца. Ну да ладно, это мелочи, — мужчина машет рукой. — Важен другой нюанс: некоторые дилеры заключают с клиентами преддоговор: платишь определенную сумму и становишься на очередь. В нашем случае такого не было. Но в результате, когда приходишь выкупать автомобиль, тебе его не продают без дополнительных услуг. Антикоррозийная обработка и оклейка кузова пленкой — это то, что, на мой взгляд, мне пытались навязать.

И об этом мы слышали от других покупателей автомобилей Geely, хотя ни один из дилеров напрямую не подтвердил, что какие-либо услуги клиентам именно навязывают — утверждается, что те соглашаются на все сами и исключительно добровольно. Чаще всего читатели приводили такую версию: подписываешься на допуслуги — машина есть в наличии, а не подписываешься — машины нет, нужно еще подождать.

Примечательно, что Дмитрия устраивали сами опции, но не цена на них — ее он считал завышенной. Поэтому покупатель решил разобраться.

— Я несколько раз ездил к дилеру, звонил на инфолинию завода, спрашивал, могу ли купить машину без дополнительных опций, — рассказывает он. — Дошел до районной администрации, и вот после этого мне вдруг согласились продать автомобиль без дополнительных опций.

Стало ли это поводом для ухудшения взаимоотношений клиента и дилера? Исключать это нельзя, что важно в контексте дальнейших событий.

Ирония в том, что, когда дошло до дела, Дмитрий передумал.

— Пока мы оформляли договор, я стал искать, где сделать антикор, потому что слышал, что для Coolray это необходимо. Везде была очередь, поэтому в итоге я согласился на эту дополнительную услугу у дилера. Пусть дороже, но зато сразу, — объясняет свою переменчивость собеседник.

Миллиметровый скол

— Мы заключили договор, я оплатил всю сумму. В конце июня приехал на приемку авто после антикоррозийной обработки и при осмотре на задней левой двери обнаружил скол — совсем небольшой, буквально миллиметровый. Указал на него, говорю, дескать, новая машина со сколом — что будем делать? — продолжает покупатель.

Попытки урегулировать ситуацию предпринимались. Дмитрий рассказал, что в качестве компенсации ему пообещали бонус — органайзер в багажник и 50-процентную скидку на стоимость работ по антикоррозийной обработке кузова.

— Также предполагалось, что дилер заделает скол локально, без полной перекраски двери. Также для меня было принципиально важно получить письменную гарантию того, что если из-за этого скола на протяжении гарантийного периода ЛКП появится ржавчина, то дилер будет устранять проблему за свой счет. Я же покупаю новый автомобиль, верно? Любому хотелось бы избежать всяких неприятностей не по своей вине, — убежден собеседник.

Но договориться не удалось. Без комментария дилера рассказ выглядит неполным — к этому мы еще вернемся. Пока же вынуждены опираться на слова нашего читателя.

— Я получил формулировку, в которой было указано, что дилер дает гарантию на качество выполненной работы по устранению скола. Я поговорил с юристами, мне сказали, что качество работы не влияет на то, появится ржавчина или нет, и что при такой формулировке дефект впоследствии мне придется устранять за свой счет. Меня это не устраивало, я предложил свою формулировку: если из-за данного скола появится ржавчина, то дефект устраняется дилером за его счет. С этим не согласилась вторая сторона. Мне сказали так: или договариваемся с нашей формулировкой, или забирайте деньги, — утверждает Дмитрий.

Взаимовыгодное сотрудничество трещало по швам, и клиенту, возможно, и правда стоило задуматься о его прекращении. Но пугала перспектива: это нужно идти к другому дилеру, снова становиться в очередь на Coolray, снова неизвестно сколько ждать.

Борьба

— Я устно заявил дилеру: меняйте мне автомобиль — этот, с дефектом, я не принимаю. Сначала мне ответили, что менять ничего не станут. Потом сообщили, что такого автомобиля — Geely Coolray — у дилера в продаже уже не будет, модель не производится, — продолжает рассказ читатель.

А это лето 2023-го. Дилерам начинают поступать автомобили под брендом BelGee, модель X50. Многие после первого же взгляда сделали вывод: тот же Coolray, но с другим шильдиком.

Дмитрий тем временем продолжал борьбу.

— Я говорю: хорошо, дайте мне письменный ответ, что Geely Coolray больше не производится. Пишу соответствующую претензию. Мне отвечают: мол, сообщите реквизиты для возврата денег. То есть, по сути, пытаются расторгнуть договор. После этого я обратился в службу защиты потребителей, где мне помогли составить исковое заявление в суд, — говорит мужчина.

Его исковые требования:

Понудить дилера произвести замену автомобиля на идентичный, но качественный (то есть без дефектов).

Взыскать с дилера неустойку — более 4,6 тыс. рублей.

Взыскать с него же материальную компенсацию морального вреда — 1000 рублей.

Взыскать понесенные расходы в пользу службы защиты потребителей — более 800 рублей.

Взыскать штраф — 100% суммы, взысканной в пользу истца.

Geely Coolray = BelGee X50?

— Было два заседания. На первое представитель дилера пришел с ответом, что машины нет, дескать, забирайте деньги. Я привел свой контраргумент: есть BelGee X50, и везде в СМИ говорится о том, что это аналог Geely Coolray. Я думаю, что они прекрасно понимают положение вещей, но на процессе говорили обратное, — считает Дмитрий.

Однако в суде аргументы и контраргументы должны чем-то подтверждаться, чтобы иметь реальный вес. Вот и пришлось нашему читателю отправлять запрос на завод: производятся ли автомобили модели Geely Coolray и является ли модель BelGee X50 аналогом Geely Coolray? С завода пришел ответ: Coolray — все, но BelGee X50 — аналог.

— Этот ответ я предоставил суду. К сожалению, в линейке X50 в настоящее время нет тех цветов, которые мы изначально хотели, а есть только белый и черный, — вздыхает собеседник.

Суд. Материалы дела

Суд первой инстанции решение уже вынес, стороны получили на руки мотивировочную часть. Обратимся к ней, прежде чем переходить к промежуточным результатам.

Если говорить простым языком, то покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать:

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

соразмерного уменьшения покупной цены товара;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения расходов по устранению недостатков товара.

И в соответствии с пунктом 1 статьи 23 закона «О защите прав потребителей» в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о замене такого товара продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обязан заменить такой товар незамедлительно, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем) — заменить его в течение 14 дней со дня предъявления указанного требования. Причем предусмотрена также выплата потребителю неустойки в случае невыполнения требований законодательства.

Ответчик не отрицал того, что автомобиль имел дефект в виде скола на задней левой двери.

«Доводы представителя ответчика о том, что потребитель отказалась от приемки товара, в связи с чем не имеет права требовать замены товара, не основаны на законе», — сказано в мотивировочной части.

Суд также признал недостоверными доводы ответчика о том, что обязательства между сторонами по договору купли-продажи прекращены из-за невозможности его исполнения в связи со снятием автомобиля Geely Coolray с серийного производства.

Также любопытно, что в суде в качестве третьего лица выступал представитель СЗАО «БелДжи». Но и его доводы о том, что потребитель вправе требовать только возврата оплаты товара, не переданного продавцом в установленный срок, признали недостоверными: продавец товар передавал, но этот товар имел недостаток.

И суд принял решение: ООО «Лакшери Моторс плюс» обязано заменить недоброкачественный товар — автомобиль Geely Coolray SX11 — аналогичным товаром надлежащего качества плюс выплатить неустойку в размере 5000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 500 рублей — это в пользу истца. Вдобавок к этому в пользу службы защиты потребителей взыскиваются расходы в размере, превышающем 1000 рублей, сюда же штраф в размере 5500 рублей (те самые 100% суммы, взысканной в пользу истца), из которых 550 рублей подлежат перечислению службе защиты потребителей, а 4950 — в доход местного бюджета. Наконец, с ООО взыскана пошлина в доход государства в размере более 2500 рублей.

Итого — замена автомобиля и выплаты на общую сумму почти 15 тыс. рублей.

Еще не конец

Мы готовы услышать мнение ООО «Лакшери Моторс плюс» о сложившейся ситуации, и мы обращались к дилеру за комментарием. Нам сообщили, что решение суда первой инстанции обжаловано ответчиком и что до окончания судебного процесса дилер от комментариев воздерживается. Выражаем готовность опубликовать дополнение, когда это будет возможно.

Ну а Дмитрий после выигранного суда был морально готов к тому, что его оппоненты так просто не смирятся.

— Досадно, что все это так растянулась. Мы хотели купить автомобиль, разумеется, без каких-то дефектов, мы заплатили за него полную сумму. Машины нет, и неизвестно, когда она будет. Мама планировала поездку на своем новом Geely — так никуда и не съездила. Это явно не то, чего ожидаешь, когда приходишь к дилеру за новым авто, — говорит мужчина.

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