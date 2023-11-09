В Колумбии спасли похищенного повстанцами отца игрока «Ливерпуля» 9.11.2023, 21:27

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Луис Мануэль Диас

Мать и отца Луиса Диаса похитили 28 октября.

Луис Мануэль Диас, отец футболиста «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса, похищенный в конце октября, был освобожден, сообщают Semana.

Диаса-старшего передали представителям католической церкви и ООН, после чего доставили на вертолете в город Вальедупар, где ему предстоит медицинское обследование.

Президент Колумбии Густаво Петро поделился в соцсети X сообщением об освобождении отца футболиста и написал: «Да здравствует свобода и мир!»

Колумбийская федерация футбола опубликовала заявление, в котором поблагодарила правительство, вооруженные силы и национальную полицию за освобождение Диаса-старшего.

Отца и мать Луиса Диаса похитили 28 октября в городе Барранкас недалеко от границы с Венесуэлой. Мать футболиста Силенис Маруланду спасли через несколько часов, отца игрока искал в горах спецназ.

2 ноября стало известно, что за похищением стоит леворадикальная повстанческая группировка Армия национального освобождения (АНО), с которой начала вести переговоры правительственная делегация.

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