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Как списать пеню за долги по коммуналке

  • 9.11.2023, 21:29
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Как списать пеню за долги по коммуналке

В ЖКХ рассказали.

Списание пени по оплате жилищно-коммунальных услуг в Минске осуществляется по решению администраций районов по согласованию с Мингорисполкомом. Главное условие — погашение основного долга жителями, допустившими просрочку оплаты по коммуналке. Алгоритм действий объяснили в телеграм-канале «ЖКХ Минск. Официально».

Для списания пени гражданам надо подать заявление в произвольной форме в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (расчетно-справочный центр по месту жительства, товарищество собственников, организация застройщиков и т.д.). В заявлении надо указать причину возникновения задолженности.

Организация может запросить в случае необходимости у госорганов и организаций справки либо документы о доходах и имущественном положении гражданина и членов его семьи, совместно с ним проживающих, необходимые для решения вопроса о списании пени. Так что проще приложить их к заявлению самостоятельно.

Решение о списании пени или об отказе в ее списании принимается в течение 20 календарных дней. В решении о списании пени указывается период, за который производится списание, и ее сумма. В решении об отказе — основания для отказа. О принятом решении заявителя должны проинформировать в пятидневный срок. Если минчанин не согласен с решением, его можно обжаловать.

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