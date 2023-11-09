Иосиф Середич судится за возвращение доменного имени и сайта «Народнай Волі» 9.11.2023, 21:48

1,100

Иосиф Середич

Сам Иосиф Середич ранее покинул пост главного редактора издания.

Бывший главный редактор издания хочет, чтобы суд признал недействительным договор с нынешним владельцем «Народной Воли» — обществом с ограниченной ответственностью «Гипер ПК», которым руководит Николай Зиневич. Он якобы и редактирует сайт «NV-online.info».

Об этом узнали читатели «Народнай Волі», когда интересовались, почему сайт с ноября не обновляется. Информацию они сообщили «Нашай Ніве».

Поводом для судебной тяжбы скорее всего стало недовольство Иосифа Середича тем, как изменилось издание.

Ранее он рассказывал в интервью журналистам, что его возмущает, что нынешняя «Народная Воля» отошла от позиции независимого медиа, кроме того нынешний владелец не выполнил условие не увольнять журналистов, которые долгое время писали для «Народнай Волі».

Как стало известно от читателей «Народнай Волі», Иосиф Середич обратился в суд, чтобы вернуть сайт и доменное имя унитарному предприятию «Народная Воля». Иск отклонен, и бывший главный редактор издания ждет мотивировочной части судебного решения, чтобы определиться, что делать дальше.

Договор о передаче доменного имени был устным, а потому, по формальным основаниям, не может быть законным. Два юридических лица должны были заключить официальное соглашение, а «Гипер ПК» должна была перечислить на счет УП «Народная Воля» определенную сумму денег, а этого не было сделано. Сделка была без финансовых требований.

Иосиф Середич

Доменное имя «Народнай Волі» было передано «Гипер ПК» 1 сентября.

Уже неделю сайт не обновляется. Последние новости на нем датированы 31 октября.

На сайте нет данных о лице, которое его редактирует.

Ранее сообщалось, что во главе сайта стоит сам руководитель «Гипер ПК» Николай Зиневич. Он избегал говорить об этом, но называл себя менеджером интернет-проектов. В медийной сфере Зиневич особо никому не был известен.

Сайт «NV-online.info» (прежней «Народнай Волі») неделю не обновляется.

Подтвердить информацию о суде у самого Зиневича не удалось. Номер редакционного телефона, указанный на сайте издания, такой же как у «Гипер ПК» и работает в режиме «голосового ящика».

Согласно прежнему комментарию Середича, от сотрудничества с сайтом «НВ-Онлайн», несмотря на договоренность, были отстранены Светлана Калинкина, Марина Коктыш, Алесь Сивый и другие журналисты.

«Эта информация как снежный ком на голову. Мне жаль журналистов. Я был уверен, что они будут работать на соответствующем уровне, а оказались у разбитого корыта. Мне непонятны действия тех, кому я бесплатно ошибочно передал сайт», — признавался тогда Иосиф Середич и обещал, что «будем действовать для того, чтобы восстановить законность».

Предприниматель Николай Зиневич.

Иосиф Середич говорил также, что руководитель «Гипер ПК» не профессиональный журналист. А свой выбор объяснял тем, что сотрудники «Народнай Волі», с которыми работал в течение 28 лет, из-за ситуации в Беларуси, побоялись взять на себя ответственность за дальнейшую деятельность сайта и отказались.

В этом году в августе прежний сайт «Народнай Волі» уже умолкал на 8 дней, а когда восстановился, то от прежнего названия осталась только «НВ». Изменены были и реквизиты издания.

Тогда же стало известно, что многолетний главный редактор «Народнай волі» Иосиф Середич покидает пост, а новым владельцем издания становится фирма «Гипер ПК».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».