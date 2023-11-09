Ученые обнаружили еще восемь планет, на которых может быть жизнь 2 9.11.2023, 22:05

На них может быть углекислый газ, вода и метан.

Группа астрономов из Корнельского университета изучила и проанализировала данные космического телескопа TESS и объявила, что обнаружено еще 8 планет, которые относятся к суперземлям. Анализ показывает, что на них может быть углекислый газ, вода и метан.

Об этом сообщает Universe Today.

Телескоп TESS был специально разработан для поиска планет вне нашей Солнечной системы.

На данный момент ученым удалось подтвердить существование 400 планет, еще почти 6000 объектов находятся в качестве кандидатов на статус экзопланеты.

Среди этого огромного списка ученые обнаружили восемь планет, схожих с Землей по размеру. Все они относятся к классу суперземель, то есть их размер немного больше, а масса может превышать земную в несколько раз.

Согласно таблице, можно увидеть, что есть планеты, которые в 4 раза превышают массу Земли, а диаметр в 1,8 раз больше.

Отдельно выделены шесть планет, которые стоило бы изучить более подробно, так как они обладают важными характеристиками. Это так называемые краеугольные планеты - на которых может быть растительность и живые организмы.

Сейчас ученые создали модели атмосфер этих 8 планет на основе тех данных, которые уже удалось выяснить. Анализы указывают, что на этих планетах присутствует углекислый газ, вода и метан. Метан может свидетельствовать о возможности существования жизни на поверхности этих планет. Хотя такие данные не всегда подтверждаются.

В будущем планируется использовать более новые приборы космического телескопа Уэбб для более детального изучения атмосфер этих планет.

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