Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия 9.11.2023, 22:10

Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года.

Правительство прекращает действие соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Министерству иностранных дел России предстоит уведомить японскую сторону о решении.

Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Оно предполагало содействие при безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые подлежат сокращению в России в соответствии с международными соглашениями или односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет, где Япония и Россия обменивались информацией.

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