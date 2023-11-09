Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия
- 9.11.2023, 22:10
Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года.
Правительство прекращает действие соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Министерству иностранных дел России предстоит уведомить японскую сторону о решении.
Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Оно предполагало содействие при безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые подлежат сокращению в России в соответствии с международными соглашениями или односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет, где Япония и Россия обменивались информацией.