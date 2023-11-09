«За большие столярные работы: шкафы, тумбочки – не берусь, угловатость – не мое» 9.11.2023, 22:21

Бобруйский резчик по дереву рассказал о своем ремесле.

Бобруйчанину Александру Оленину 30 лет. Он окончил художественный колледж им. Ларина и уже 11 лет занимается резьбой по дереву. Мастер начинал с ложек и брелоков, а сейчас создает большие панно и фигуры животных, может и разделочную доску, но и к этому подходит творчески, пишет bobruisk.ru.

– Отучился пять лет на двух ступенях и получил пять профессий: резчик по дереву и бересте, станочник деревообрабатывающих станков, техник-строитель, мастер производственного обучения и столяр. Но в итоге остановился на резьбе по дереву, – рассказывает Александр о своем профессиональном пути.

В 2012 году, на втором курсе учебы в колледже, молодой человек оформил ремесленничество.

– Хотелось зарабатывать на какие-то свои студенческие нужды, а знания, которые получаю, конвертировать в денежку, не зря же я учусь! (улыбается)

По словам Александра, в то время ремесленный сбор составлял 18 рублей в год.

– Это было немного, а я уже работал официально и мог спокойно продавать свои изделия.

После учебы Александра ждал год обязательной отработки: полгода парень работал на «Бобруйскмебель» и еще полгода в центре дополнительного образования «Росквит» педагогом дополнительного образования. После отработки немного попробовал себя в охране, но затем все-таки полностью ушел в ремесленничество.

– Мне это доставляет удовольствие, – рассказывает резчик по дереву, – я сам контролирую рабочий процесс и качество работы. В мастерской могу проводить и по 12 часов, и по четыре, а если нет настроения, могу просто выпить кофе и пойти домой.

Во время учебы в художественном колледже, Александр делал ставку на мелкие изделия: ложки, брелоки по мотивам мультфильмов, фигурки-тотемы лесных богов, маленькие панно с народной тематикой и т.д. Сейчас же мастер сконцентрировался на крупных и сложных работах: фигурах животных, больших панно.

– Могу делать и разделочные доски, но это будет не просто квадрат или прямоугольник, которые можно найти в любом магазине, а вещь со своей душой. В общем, все, что художественного направления, я делаю. За большие столярные работы, такие как шкафы, тумбочки – не берусь, угловатость – не мое.

«Материал дорогой, но если проданные изделия его окупают, то это выгодно»

Самые дорогие предметы в мастерской, по словам Александра, бензопила и инструмент, который используется для подготовки материала. Например, бензопила стоит 2 000 рублей, ручной фрезер – 1 000 руб. На расходники, такие как ножи, бензопильные цепи, которые надо периодически заменять, уходит от 100 рублей за одну «обновку».

– Например, ножи надо менять раз в три фигуры, – поясняет частоту таких покупок, ремесленник. – Крупные же покупки позволяю себе делать раз в год – моя награда за работу (улыбается).

Так как Александр предпочитает работать с твердыми породами древесины: дубом и буком, то и здесь возникают дополнительные трудности.

– Заказали у меня фигуру коня из бука. В интернете на специализированных сайтах найти материал не мог, и, можно сказать, случайно, нашел первосортный бук в минской частной фирме. За 0,25 куба отдал около 300 у.е. Почти весь материал ушел на фигуру.

Еще одна сложность состоит в том, что цены на древесину постоянно меняются. Но зато не всегда за ней нужно ездить в Минск, часть материала ремесленник покупает и в Бобруйске.

– Да, древесина дорогая, но если проданные изделия его окупают, то это выгодно, – отмечает Александр.

Разделочные доски, например, у мастера можно заказать от 120 рублей, фигурки-тотемы от 35 рублей, маленькие панно от 30-50 рублей, рамки для картин от 5 рублей.

Сама же легальная ремесленная деятельность в прошлом году обходилась в две базовые величины (64 рубля), в этом году, после переоформления в качестве ремесленника, Александр Оленин налог еще не платил.

– Сказали, что должен быть какой-то перерасчет. Скоро пойду в налоговую, буду уточнять.

«Заказы как-то сами появляются»

– Сейчас загруженность постоянная. Бывает, что пару дней заказов нет, и уже начинаешь задумываться, чтобы такое придумать, но потом они появляются сами. И здесь помогает «сарафанное радио», – говорит ремесленник. – Пробовал продавать через интернет, но что-то у меня не получилось.

Клиенты, в основном, из крупных белорусских городов (Минска, Могилева) и из российских (Москвы, Питера), но также работы бобруйского резчика по дереву есть в США, Канаде и Африке.

– Поставки в другие страны также начались с друзей и знакомых. Свой первый заграничный заказ отправил в Германию в 2017 году. Родственница попросила сделать для мужа подсвечник в виде фигурки таксы. В Африку я, например, не планировал отправлять, просто отдал на выставку свою работу, а мне позвонили и сказали, что мое панно с глухарем очень понравилось зимбабвийцам.

А вот бобруйчане обращаются редко, и в основном чтобы узнать с чем я работаю и сколько это будет стоить. Но, например, сейчас для заказчика-бобруйчанина делаю аиста. Будет у него стоять во дворе частного дома.

Крупные заказы мастер доставляет сам, мелкие отправляет по почте.

– Как-то обратился в службу доставки, но для меня это был печальный опыт.

На ярмарки Александр не ездит, говорит, что еще в начале своего ремесленничества пробовал, но потом перестал, т.к. это не окупается.

– В среднем в месяц я зарабатываю до тысячи рублей, но все зависит от заказов, может выйти и больше. При этом часть средств всегда уходит на закупку каких-то материалов.

По словам Александра, он и в дальнейшем планирует заниматься своим ремеслом, которое ему по душе. Но если что-то вдруг пойдет не так…

– Я думаю, что имея пять специальностей, смогу куда-нибудь устроиться. Тем более я постоянно учусь: развиваюсь, как в своем деле, здесь мне помогают специальные ролики и бесплатные курсы, но также изучаю компьютерные технологии.

В будущем, хотел бы организовать выставку и поездить с ней по городам Беларуси, побывать в других странах. А может быть, вместо этого, создам и собственную компьютерную игру (смеется).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».