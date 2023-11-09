«За большие столярные работы: шкафы, тумбочки – не берусь, угловатость – не мое»
- 9.11.2023, 22:21
Бобруйский резчик по дереву рассказал о своем ремесле.
Бобруйчанину Александру Оленину 30 лет. Он окончил художественный колледж им. Ларина и уже 11 лет занимается резьбой по дереву. Мастер начинал с ложек и брелоков, а сейчас создает большие панно и фигуры животных, может и разделочную доску, но и к этому подходит творчески, пишет bobruisk.ru.
– Отучился пять лет на двух ступенях и получил пять профессий: резчик по дереву и бересте, станочник деревообрабатывающих станков, техник-строитель, мастер производственного обучения и столяр. Но в итоге остановился на резьбе по дереву, – рассказывает Александр о своем профессиональном пути.
В 2012 году, на втором курсе учебы в колледже, молодой человек оформил ремесленничество.
– Хотелось зарабатывать на какие-то свои студенческие нужды, а знания, которые получаю, конвертировать в денежку, не зря же я учусь! (улыбается)
По словам Александра, в то время ремесленный сбор составлял 18 рублей в год.
– Это было немного, а я уже работал официально и мог спокойно продавать свои изделия.
После учебы Александра ждал год обязательной отработки: полгода парень работал на «Бобруйскмебель» и еще полгода в центре дополнительного образования «Росквит» педагогом дополнительного образования. После отработки немного попробовал себя в охране, но затем все-таки полностью ушел в ремесленничество.
– Мне это доставляет удовольствие, – рассказывает резчик по дереву, – я сам контролирую рабочий процесс и качество работы. В мастерской могу проводить и по 12 часов, и по четыре, а если нет настроения, могу просто выпить кофе и пойти домой.
Во время учебы в художественном колледже, Александр делал ставку на мелкие изделия: ложки, брелоки по мотивам мультфильмов, фигурки-тотемы лесных богов, маленькие панно с народной тематикой и т.д. Сейчас же мастер сконцентрировался на крупных и сложных работах: фигурах животных, больших панно.
– Могу делать и разделочные доски, но это будет не просто квадрат или прямоугольник, которые можно найти в любом магазине, а вещь со своей душой. В общем, все, что художественного направления, я делаю. За большие столярные работы, такие как шкафы, тумбочки – не берусь, угловатость – не мое.
«Материал дорогой, но если проданные изделия его окупают, то это выгодно»
Самые дорогие предметы в мастерской, по словам Александра, бензопила и инструмент, который используется для подготовки материала. Например, бензопила стоит 2 000 рублей, ручной фрезер – 1 000 руб. На расходники, такие как ножи, бензопильные цепи, которые надо периодически заменять, уходит от 100 рублей за одну «обновку».
– Например, ножи надо менять раз в три фигуры, – поясняет частоту таких покупок, ремесленник. – Крупные же покупки позволяю себе делать раз в год – моя награда за работу (улыбается).
Так как Александр предпочитает работать с твердыми породами древесины: дубом и буком, то и здесь возникают дополнительные трудности.
– Заказали у меня фигуру коня из бука. В интернете на специализированных сайтах найти материал не мог, и, можно сказать, случайно, нашел первосортный бук в минской частной фирме. За 0,25 куба отдал около 300 у.е. Почти весь материал ушел на фигуру.
Еще одна сложность состоит в том, что цены на древесину постоянно меняются. Но зато не всегда за ней нужно ездить в Минск, часть материала ремесленник покупает и в Бобруйске.
– Да, древесина дорогая, но если проданные изделия его окупают, то это выгодно, – отмечает Александр.
Разделочные доски, например, у мастера можно заказать от 120 рублей, фигурки-тотемы от 35 рублей, маленькие панно от 30-50 рублей, рамки для картин от 5 рублей.
Сама же легальная ремесленная деятельность в прошлом году обходилась в две базовые величины (64 рубля), в этом году, после переоформления в качестве ремесленника, Александр Оленин налог еще не платил.
– Сказали, что должен быть какой-то перерасчет. Скоро пойду в налоговую, буду уточнять.
«Заказы как-то сами появляются»
– Сейчас загруженность постоянная. Бывает, что пару дней заказов нет, и уже начинаешь задумываться, чтобы такое придумать, но потом они появляются сами. И здесь помогает «сарафанное радио», – говорит ремесленник. – Пробовал продавать через интернет, но что-то у меня не получилось.
Клиенты, в основном, из крупных белорусских городов (Минска, Могилева) и из российских (Москвы, Питера), но также работы бобруйского резчика по дереву есть в США, Канаде и Африке.
– Поставки в другие страны также начались с друзей и знакомых. Свой первый заграничный заказ отправил в Германию в 2017 году. Родственница попросила сделать для мужа подсвечник в виде фигурки таксы. В Африку я, например, не планировал отправлять, просто отдал на выставку свою работу, а мне позвонили и сказали, что мое панно с глухарем очень понравилось зимбабвийцам.
А вот бобруйчане обращаются редко, и в основном чтобы узнать с чем я работаю и сколько это будет стоить. Но, например, сейчас для заказчика-бобруйчанина делаю аиста. Будет у него стоять во дворе частного дома.
Крупные заказы мастер доставляет сам, мелкие отправляет по почте.
– Как-то обратился в службу доставки, но для меня это был печальный опыт.
На ярмарки Александр не ездит, говорит, что еще в начале своего ремесленничества пробовал, но потом перестал, т.к. это не окупается.
– В среднем в месяц я зарабатываю до тысячи рублей, но все зависит от заказов, может выйти и больше. При этом часть средств всегда уходит на закупку каких-то материалов.
По словам Александра, он и в дальнейшем планирует заниматься своим ремеслом, которое ему по душе. Но если что-то вдруг пойдет не так…
– Я думаю, что имея пять специальностей, смогу куда-нибудь устроиться. Тем более я постоянно учусь: развиваюсь, как в своем деле, здесь мне помогают специальные ролики и бесплатные курсы, но также изучаю компьютерные технологии.
В будущем, хотел бы организовать выставку и поездить с ней по городам Беларуси, побывать в других странах. А может быть, вместо этого, создам и собственную компьютерную игру (смеется).