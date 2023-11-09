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Зеленский назвал самые горячие участки фронта

  • 9.11.2023, 22:52
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Зеленский назвал самые горячие участки фронта
Владимир Зеленский

Также президент Украины отметил, что «есть вдохновляющие результаты».

По состоянию на 9 ноября самыми горячими направлениями фронта остаются Авдеевское, Марьинское, Купянское и Бахмутское. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«В течение дня на связи с военными. Самые горячие направления за эти сутки — Авдеевское, Марьинское, Купянское, Бахмутское. Благодарен всем нашим бригадам, каждому подразделению за стойкость, за силу, за уничтожение оккупантов», - сказал глава государства.

Президент отметил, что «есть вдохновляющие результаты, а будет — еще больше».

Зеленский также сообщил, что провел совещание по Главному управлению разведки Министерства обороны. «Провел совещание и по ГУР — есть важные результаты работы разведки», - сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что со всеми партнерами работают ради систем ПВО для Украины. Усиливать щит над украинским небом пытаются фактически еженедельно. Зеленский отметил, что чем защищеннее будут города и села, тем больше возможностей будут иметь люди, чтобы проявлять экономическую активность.

Также глава государства сообщил, что в течение дня говорил с президентами Индонезии и Парагвая, а также поблагодарил лидера Азербайджана за помощь украинской энергетике.

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