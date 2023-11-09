В Беларуси в ноябре грибников в лесах толпы 9.11.2023, 23:27

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Что находят?

Грибники в Беларуси шутят, что с таким количеством людей в лесу, и медведь в спячку не ляжет. Действительно, неделя с большими выходными выдалась довольно тёплой. Потому возвращаются в лес даже те, кто уже было завершал грибной сезон.

Ganc-chas.by посмотрел в группе грибников, какие грибы собирали 7-8 ноября 2023 года.

Месяц в лесу не бы, а как попал…

Юрий Сидорович 7 ноября побывал в лесу в Барановичском районе Брестской области.

«С 11 до 14 часов в 1 нож примерно 35-37л грибов. Примерно месяц не был в лесу. Выехал на закрытие сезона. Закрыл успешно!» – рассказал Юрий.

Дождались опят

Виталий Каленик запостил фото опят из Берёзовского района Брестской области.

«Наконец-то дождались. Бронная Гора. Но есть не везде. Как нарвешься. Может день-другой и по всей Бронке пойдут. Но я в одном месте нарвался. Хотя накрутил км добротно».

И в Каменецком районе грибы носят вёдрами

Диана Иванова поделилась фото сбора в Каменецком районе Брестской области.

«Не успели в рыжики, в принципе, и так все очень супер. Сезон не закрываем», – написала она.

Сезон закрыт? Нет, пора собирать рядовки

Алеся Коваленко рассказала, что несколько недель назад сезон закрыла. Но 7 ноября снова подалась в лес в Быховском районе Могилёвской области.

«Если бы кто-нибудь пару лет назад сказал, что я буду собирать рядовки… Я бы с ним поспорила. Почему-то не признавала я эти грибы. После долгих уговоров решилась. Надеюсь, что мыльных среди них нет», – написала Алеся.

Грибов меньше не стало

Светлана Домбровская из Могилёвской области пока не собирается закрывать сезон.

«Лес, впрочем, как всегда, прекрасен и щедр! Грибов меньше не стало, а вот желающих отведать дары осеннего леса заметно прибавилось… Про закрытие сезона мыслей пока не возникает. Ведëрки на фото двадцатилитровые. С маленькими не хожу».

Маслята и зелёнки

Андрей Петреня насобирал маслят.

«Решил в очередной раз попытать счастье в поисках зелёнок, подзелёнок и отправился за этим делом в Глуский район Могилёвской области. Старое место не особо порадовало своим изобилием грибов, и я решил найти что-то новое. Проехав глубоко в лес, встретил заброшенную деревушку. Поставил там авто, отправился в лес и не прогадал! Итог: корзина и ведро почти одних маслят, немного зелёнок-подзелёнок. Все было собрано исключительно на старой, заросшей лесной дороге».

И на Гомельщине много осенних грибов

Сергей Абраменков собирал в Гомельском районе.

«Осенних грибов хватает. Толстоногие маслята, польские, зеленки, вот только рыжиков молодых мало уже».

Есть и на Минщине грибы

Дарья Малевич немного погуляла в лесу в Молодеченском районе.

«Грибной сезон все никак не закрывается. За час неспешной прогулки набрались польские и парочка боровиков».

В лес не поехала, но вспомнила про вешенки

Татьяна Афанасьева-Гостьева из Слуцка собрала вешенок с пенька, который радует её уже не первый год.

«Утром 7 ноября муж предложил съездить в лес. Но по непонятной мне причине отказалась, мотивируя тем, что нужно переработать дары от предыдущих поездок. Вчера закатала солянку по рецепту Лены Шеховой (админ грибной группы), вкуснооооо…. Значит, сегодня продолжаем заготовки. Но тут я вспомнила, что в пятницу шла с работы и увидела свой любимый пенек, а на нем начали расти вешенки. Все выходные они росли, а я про них думала. А ведь завтра рабочий день, и кто-то может меня опередить, эта мысль не даёт мне покоя. Принято решение заехать за вешенками… В итоге еще и икра из вешенок будет».

На всякий случай взрывала петарды

Татьяна Ногтева рассказала о тревожной грибалке в Сенненском районе Витебской области.

«Посетила опять вырубку ,в этот раз «грядочка» моя была не так щедра. Но всё же на ней тоже насобирала. Очень много переросших, в прошлый раз не ходили по всей вырубке, а стоило, ну да ладно. Нашли одно место, так там море умерших опят. По качеству гриба: очень напитали влаги (все эти дни шли дожди). Много встречала малышей, но они уже были мягкие и испорченные. Почему-то на этой вырубке опята очень тёмные, ножки тоже очень тёмные, хотя внутри беленькие, так что пришлось их обрезать практически полностью. Вот итог в моих некрасивых корзинках: подзелёнки, маслята, лисички.

А ещё на вырубке наткнулась на вот такие какахи. Чьё это добро, подскажите. Слышала хруст веток в лесу возле вырубки, очень испугалась, даже петарды на всякий случай взрывала и в дудку гудела. Животных люблю, но нет никакого желания с ними встречаться в лесу», – рассказала Наталья.

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