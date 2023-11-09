закрыть
10 ноября 2023, пятница, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси в ноябре грибников в лесах толпы

  • 9.11.2023, 23:27
  • 1,930
В Беларуси в ноябре грибников в лесах толпы

Что находят?

Грибники в Беларуси шутят, что с таким количеством людей в лесу, и медведь в спячку не ляжет. Действительно, неделя с большими выходными выдалась довольно тёплой. Потому возвращаются в лес даже те, кто уже было завершал грибной сезон.

Ganc-chas.by посмотрел в группе грибников, какие грибы собирали 7-8 ноября 2023 года.

Месяц в лесу не бы, а как попал…

Юрий Сидорович 7 ноября побывал в лесу в Барановичском районе Брестской области.

«С 11 до 14 часов в 1 нож примерно 35-37л грибов. Примерно месяц не был в лесу. Выехал на закрытие сезона. Закрыл успешно!» – рассказал Юрий.

Дождались опят

Виталий Каленик запостил фото опят из Берёзовского района Брестской области.

«Наконец-то дождались. Бронная Гора. Но есть не везде. Как нарвешься. Может день-другой и по всей Бронке пойдут. Но я в одном месте нарвался. Хотя накрутил км добротно».

И в Каменецком районе грибы носят вёдрами

Диана Иванова поделилась фото сбора в Каменецком районе Брестской области.

«Не успели в рыжики, в принципе, и так все очень супер. Сезон не закрываем», – написала она.

Сезон закрыт? Нет, пора собирать рядовки

Алеся Коваленко рассказала, что несколько недель назад сезон закрыла. Но 7 ноября снова подалась в лес в Быховском районе Могилёвской области.

«Если бы кто-нибудь пару лет назад сказал, что я буду собирать рядовки… Я бы с ним поспорила. Почему-то не признавала я эти грибы. После долгих уговоров решилась. Надеюсь, что мыльных среди них нет», – написала Алеся.

Грибов меньше не стало

Светлана Домбровская из Могилёвской области пока не собирается закрывать сезон.

«Лес, впрочем, как всегда, прекрасен и щедр! Грибов меньше не стало, а вот желающих отведать дары осеннего леса заметно прибавилось… Про закрытие сезона мыслей пока не возникает. Ведëрки на фото двадцатилитровые. С маленькими не хожу».

Маслята и зелёнки

Андрей Петреня насобирал маслят.

«Решил в очередной раз попытать счастье в поисках зелёнок, подзелёнок и отправился за этим делом в Глуский район Могилёвской области. Старое место не особо порадовало своим изобилием грибов, и я решил найти что-то новое. Проехав глубоко в лес, встретил заброшенную деревушку. Поставил там авто, отправился в лес и не прогадал! Итог: корзина и ведро почти одних маслят, немного зелёнок-подзелёнок. Все было собрано исключительно на старой, заросшей лесной дороге».

И на Гомельщине много осенних грибов

Сергей Абраменков собирал в Гомельском районе.

«Осенних грибов хватает. Толстоногие маслята, польские, зеленки, вот только рыжиков молодых мало уже».

Есть и на Минщине грибы

Дарья Малевич немного погуляла в лесу в Молодеченском районе.

«Грибной сезон все никак не закрывается. За час неспешной прогулки набрались польские и парочка боровиков».

В лес не поехала, но вспомнила про вешенки

Татьяна Афанасьева-Гостьева из Слуцка собрала вешенок с пенька, который радует её уже не первый год.

«Утром 7 ноября муж предложил съездить в лес. Но по непонятной мне причине отказалась, мотивируя тем, что нужно переработать дары от предыдущих поездок. Вчера закатала солянку по рецепту Лены Шеховой (админ грибной группы), вкуснооооо…. Значит, сегодня продолжаем заготовки. Но тут я вспомнила, что в пятницу шла с работы и увидела свой любимый пенек, а на нем начали расти вешенки. Все выходные они росли, а я про них думала. А ведь завтра рабочий день, и кто-то может меня опередить, эта мысль не даёт мне покоя. Принято решение заехать за вешенками… В итоге еще и икра из вешенок будет».

На всякий случай взрывала петарды

Татьяна Ногтева рассказала о тревожной грибалке в Сенненском районе Витебской области.

«Посетила опять вырубку ,в этот раз «грядочка» моя была не так щедра. Но всё же на ней тоже насобирала. Очень много переросших, в прошлый раз не ходили по всей вырубке, а стоило, ну да ладно. Нашли одно место, так там море умерших опят. По качеству гриба: очень напитали влаги (все эти дни шли дожди). Много встречала малышей, но они уже были мягкие и испорченные. Почему-то на этой вырубке опята очень тёмные, ножки тоже очень тёмные, хотя внутри беленькие, так что пришлось их обрезать практически полностью. Вот итог в моих некрасивых корзинках: подзелёнки, маслята, лисички.

А ещё на вырубке наткнулась на вот такие какахи. Чьё это добро, подскажите. Слышала хруст веток в лесу возле вырубки, очень испугалась, даже петарды на всякий случай взрывала и в дудку гудела. Животных люблю, но нет никакого желания с ними встречаться в лесу», – рассказала Наталья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко